HSYK’da Özbek ve bazı üyeler istifa ediyor

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, bugün basın toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, toplantıda kurul üyelerinin bazılarını istifasını açıklayacağını bildirdi.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, kurulda bugün saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

Özbek, ''Bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz. Koplantıda kurul üyelerinin bazıları istifasını açıklayacak'' dedi.

İstifa eden kurul üyelerinin Yargıtay ve Danıştay'daki eski görevlerine dönmesi bekleniyor.

Kurul Üyeleri arasında Özbek dışında kimlerin istifa ettiği henüz bilinmiyor. Özbek bir ay önce, Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde istifa edeceklerini açıklamıştı.

Gelen bilgiler Özbek ile iki üyenin istifa ettiği yönünde.

HYSK üyelerinin istifa gerekçesi ise yürütmenin yargıya müdahale ettiği iddiası ve HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeye karşı olmalarına rağmen düzenlemenin referandumla kabul edilmiş olması.

Bakan ve Müsteşar dışında HSYK şu üyelerden oluşuyor:

KADİR ÖZBEK: Başkan Vekili - YARGITAY 13.H.D.

SUNA TÜRKOĞLU: Asıl Üye - DANIŞTAY 13. D.

ALİ SUAT ERTOSUN: Asıl Üye - YARGITAY 6.C.D.

MUSA TEKİN: Asıl Üye - YARGITAY 15.H.D

ORHAN CEM ERBÜK: Asıl Üye - DANIŞTAY 8. D

COŞKUN ÖZTÜRK: Yedek Üye - YARGITAY 10 H.D.

F.ANIL GENÇ: Yedek Üye - DANIŞTAY 4.D.

FEYZİ ALTINOK: Yedek Üye - YARGITAY 20. H.D.

H.CEYDA KERMAN: Yedek Üye - DANIŞTAY 9.D.

AYŞE ALBAYRAK DOĞAN: Yedek Üye - YARGITAY 11. H.D.





