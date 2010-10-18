T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'DA İSİMLER BELLİ GİBİ ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 02:14

-HSYK'DA İSİMLER BELLİ GİBİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Kırdar Özsoylu, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasındaki HSYK üyeliği seçimlerinin sağlıklı yürütüldüğünü ve birkaç il dışında sonuçların YSK'ya ulaştığını belirtti. Özsoylu, YSK'dan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye genelinde birkaç il dışında seçim sonuçlarının resmi olarak YSK'ya ulaştığını, büyük şehirlerden İstanbul'un da sonuçlarını YSK'ya göndermek üzere olduğunu bildirdi. Özsoylu, Türkiye genelinde adli yargıda geçici olmayan fakat kazanması muhtemel öne çıkan adayların da İbrahim Okur, Teoman Gökçer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Ahmet Kaya ve İsmail Aydın olduğunu, idari yargıda ise öne çıkan isimlerin Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem, Resul Yıldırım, Halil Koç ve İbrahim Topuz olduğunu belirtti. Özsoylu, bu isimlerin sonuç alma durumunda olduğunu, geçici sonuçların da birkaç saate kadar YSK'nın resmi internet sitesinde açıklanacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24