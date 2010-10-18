-HSYK'DA İSİMLER BELLİ GİBİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Kırdar Özsoylu, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasındaki HSYK üyeliği seçimlerinin sağlıklı yürütüldüğünü ve birkaç il dışında sonuçların YSK'ya ulaştığını belirtti. Özsoylu, YSK'dan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye genelinde birkaç il dışında seçim sonuçlarının resmi olarak YSK'ya ulaştığını, büyük şehirlerden İstanbul'un da sonuçlarını YSK'ya göndermek üzere olduğunu bildirdi. Özsoylu, Türkiye genelinde adli yargıda geçici olmayan fakat kazanması muhtemel öne çıkan adayların da İbrahim Okur, Teoman Gökçer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Nesibe Özer, Ahmet Kaya ve İsmail Aydın olduğunu, idari yargıda ise öne çıkan isimlerin Ahmet Berberoğlu, Birol Erdem, Resul Yıldırım, Halil Koç ve İbrahim Topuz olduğunu belirtti. Özsoylu, bu isimlerin sonuç alma durumunda olduğunu, geçici sonuçların da birkaç saate kadar YSK'nın resmi internet sitesinde açıklanacağını kaydetti.