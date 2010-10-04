-HSYK ÜYELİĞİNE BİR BAŞVURU DAHA RİZE (A.A) - 04.10.2010 - Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için başvuranlar arasında yer aldı. Anayasa maddelerinin değişikliği ile ilgili referandumun kabul edilmesinin ardından HSYK üyeliği için 173 adli, 34 idari olmak üzere toplam 207 birinci sınıf hakim ve savcı başvurdu. Adli yargıdan başvuranlar arasında Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu da yer alıyor. HSYK üyeliği için birinci sınıf adli yargı üyeleri arasından 7 asıl ve 4 yedek üye seçilecek. HSYK üyeliği için oy verme işlemi, 17 Ekim Pazar günü yapılacak.