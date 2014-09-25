HSYK üyeliği için bağımsız aday olan Ayşe Neşe Gül, hedeflerini açıkladı

12 Ekim’de yapılacak olan HSYK seçimlerinde bağımsız aday olan Ankara Hakimi Ayşe Neşe Gül, seçilmesi halinde hedefleri ve ilkelerini anlatan bir tanıtım broşürünü hakim ve savcılara gönderdi. Neşe Gül, amaçlarını şöyle anlattı:
Adliyeleri en az bir kez ziyaret edip sorunları yerinde dinlemek
Meslektaşlarımız ve mesleğimizle ilgili çıkan haksız ve olumsuz yayınlar karşısında meslektaşlarımızı hukukunu korumak
Ünvanlı görevlere atama ve yüksek mahkeme üyeliğine seçimde objektif kriterler getirmek
Müstemir yetkilerde ½ ortak mahkeme uygulamasını kaldırmak
Müstemir yetkilerde talep, uzmanlık ve mesleki birikimi esas almak
Yargıtay tetkik hakimliğinden ayrılabilmek için gereken muvafakat şartını kaldırmak
Başsavcıların işbölümü işlemine karşı kurula itiraz imkanı getirmek
Kazanılmış hak, askerlik, staj fazlası, avukatlık staj gibi terfi süresine esas alınan kriterlerin yüksek mahkeme üyeliğine seçilme süresinin hesabında dikkate almak
Meslektaşlarımızın hak ettikleri özlük haklarına kavuşmaları için çalışmalar yapmak
Neşe Gül, ilkelerini ise şu şekilde sıraladı:
Gücün değil hakkın yanında olma
Yargıya yönelik her türlü müdahaleye karşı durma
Saygın ve itibarlı bir yargı
Objektiflik ve liyakat esaslı çalışma
Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim
Her türlü düşünceye saygı