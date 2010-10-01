HSYK üyeliği için 207 başvuru yapıldı

T24



Başvuranlar arasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Okur, Adli Sicil Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur, Adalet Bakanlığı başmüfettişleri Abidin Çelik, Mehmet Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Savcıları İsmail Yalçın, Hakan Kızılarslan, Bilal Gündüz, Mustafa Sağıroğlu, Abbas Özden, Nuh Mete Yüksel, İzmir Hakimi Mustafa Kurtaran, Diyarbakır Hakimi Faruk Özsu, Konya Hakimi Mehmet Taştan, Kazan Hakimi Kemal Şahin, Ankara İdare Mahkemesi Hakimi Cafer Ergen, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Kaçmaz, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi Özcan Güven, Danıştay 13. Dairesi Kıdemli Tetkik Hakimi Hüseyin Özgün, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Celal Avar, Beyoğlu Hakimi Ali Haydar Yücesoy, Kadıköy Hakimi Tamer Akgökçe, Balıkesir Hakimi Aydın Başar, İzmir Hakimi Güngör Tosunoğlu, Ankara Sulh Ceza Hakimi Hayri Keskin, Adana Ticaret Mahkemesi Başkanı Sezai Kepek, Ankara Hakimi Eray Karınca, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hakimi İrfan Keskin, Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kırklar, Menemen Hakimi Ali Atay, Eyüp Savcısı Mehmet Demir, Bursa Savcısı Özgür Katip Kaya, Gaziosmanpaşa Savcısı Reha Kaptan, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Metin Yandırmaz, İzmir Hakimi Ali Öztürk, İstanbul Hakimi Nesibe Ersöz, Eyüp Savcısı Mehmet Demir, Ankara Hakimi Hayrettin Türe, Yargıtay Tetkik Hakimi Teoman Gökçeoğlu, Sincan Hakimi Abdullah Yarar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Halil Koç, İstanbul İdare Mahkemesi Hakimi Resul Yıldırım yer alıyor.





Kurul, iki gün içinde adayların başvurularını inceleyerek, aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek ve belirlenen adaylar, 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında ilan edilecek.



Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini, ''www.ysk.gov.tr'' adresinden 7 Ekim Perşembe günü ilan edecek.



Seçim takvimine göre süreç



2-3 Ekim Cumartesi - Pazar : Adaylık başvuruları incelenecek ve ilan edilecek.



4-5 Ekim Pazartesi - Salı : Aday listelerine yapılacak itirazlar alınacak.



6 Ekim Çarşamba : Aday listesine yapılan itirazlar incelenmeye başlanacak.



7 Ekim Perşembe : Aday listesine yapılan itirazlar sonuçlandırılacak ve kesin aday listesi, www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.



8 Ekim Cuma : Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listeleri askıdan indirilecek, seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü. Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve YSK web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanmasına başlanacak.



9 Ekim Cumartesi : Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca incelenmesine başlanacak.



Oy pusulalarının basımına ve il seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.



10 Ekim Pazar : Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son günü, seçmen listeleri il seçim kurullarınca kesinleştirilecek.



11 Ekim Pazartesi : Adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurulları oluşturulacak.



12 Ekim Salı : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanacak.



13 Ekim Çarşamba : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılması işlemi tamamlanacak.



16 Ekim Cumartesi : İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi, araç ve gereçleri içeren malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri sağlanacak.



17 Ekim Pazar : Oy verme işlemi yapılacak.



