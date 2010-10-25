-HSYK ÜYELERİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - HSYK'nın yeni üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki tören Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve beraberindeki HSYK'nın 22 asil üyesinin, Aslanlı Yol'dan yürümesiyle başladı. Daha sonra Bakan Ergin, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk mozolesine koydu. Saygı duruşunun ardından Ergin ve üyeler Misak-ı Milli Kulesine geçti. Ergin, burada Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, halk oylaması neticesinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5982 Sayılı Kanun ile değişik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 159. maddesine göre yeniden yapılandırılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk üyeleri olarak huzuruna gelmiş bulunmaktayız. İnsan haklarının korunmasında ve hukuk devletinin her yönüyle hayata geçirilmesinde hiç kuşkusuz bağımsız ve tarafsız mahkemeler önemli rol oynamaktadır. Hukuk devletinin ön koşulu ve adil yargılamanın temel garantisi olan yargı bağımsızlığı ile yargı görevini tam ve doğru şekilde yerine getirilmesinin esasını oluşturan tarafsızlık, dürüstlük, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, liyakat ve özen ilkelerinin korunması ve uygulanması konusunda HSYK olarak üzerimize düşen görevleri katılımcılık, şeffaflık, liyakat ve adalet prensipleri çerçevesinde yerine getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Cumhuriyetimizin banisi büyük Atatürk, minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun.'' Buradaki törenin ardından Bakan Ergin ve HSYK üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere HSYK'nin yeni binasına geçtiler. Bu arada HSYK üyelerine tahsis edilen yeni makam araçları dikkati çekti.