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HSYK üyeleri iddiaları yalanladı ANKARA (A.A)

28 Kasım 2011 18:57

-HSYK üyeleri iddiaları yalanladı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - HSYK üyeleri Prof. Dr. Bülent Çiçekli ve Avukat Ali Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk dosyalarının kapatılması için HSYK üyeleri devreye girmiştir'' şeklindeki iddialarının ''hayal mahsulü bir yakıştırma'' olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Çiçekli ve Aydın imzasıyla yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk dosyalarının kapatılması için HSYK üyeleri devreye girmiştir'' şeklindeki beyanatı üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.  HSYK tarafından 25 Ekim'in içinde bulunduğu haftanın ''Adalet Günü'' etkinlikleri olarak kutlanmasına karar verildiği ve bu doğrultuda aralarında Kayseri, Eskişehir, Çanakkale, Trabzon, Konya, Adana, Antalya, İzmir ve Malatya'nın bulunduğu illerde yargı günü etkinlikleri düzenlendiği ve çeşitli Kurul üyelerinin bu illerdeki etkinliklere katıldığı ifade edildi. Bu programlar kapsamında, Kurul üyeleri Prof. Dr. Bülent Çiçekli ve Avukat Ali Aydın Kayseri'deki etkinliklere katıldığı, söz konusu program çerçevesinde İstanbul'daki Uluslararası Sempozyumdan sonra 26 Ekim gece uçağı ile Prof. Dr. Bülent Çiçekli'nin, 27 Ekim sabah uçağı ile Av. Ali Aydın'ın Kayseri'ye geçtiği ve 27 Ekim günü daha önceden planlanan faaliyetlere birlikte katıldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu kapsamda, Adliye ziyareti yapılarak Adliyede bulunan hakim ve savcılarla toplu olarak görüşülmüş, daha sonra üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, hakim ve savcılar ile Baro Yönetim Kurulu'ndan temsilcilerin katılımıyla bir panel düzenlenmiş ve diğer sosyal etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 28 Ekim günü Kayseri'den ayrılarak Ankara'ya dönülmüştür. 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen programın içerik ve seyri bu şekilde cereyan etmiş olup söz konusu programın bunun dışında devam eden hiçbir soruşturmayla ilgili herhangi bir gündem ve amaç taşıması söz konusu değildir. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir gazetede ileri sürülen 'HSYK üyesi tebligat yazılana kadar orada bekliyor. Biz tebligatların yapılmasını bekliyoruz. Sonra gereğini yapacağız' biçiminde aktarılan iddia, hayal mahsulü bir yakıştırma ve gerçekleri yansıtmayan bir iddiadır.''

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