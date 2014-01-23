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HSYK teklifi askıya mı alınıyor?

Yumruklu kavga sonrasında TBMM başkanvekili Sadık Yakut, oturumu yarın toplanmak üzere kapattı

23 Ocak 2014 21:13

Hülya Karabağlı / Ankara
 
Meclis’te yumruklaşmaya uzanan HSYK’nın yapısını değiştiren teklifinin askıya alınacağı konuşuluyor. Ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da iddialarla ilgili "Çalışmalar devam edecek" dedi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile haftalık olağan görüşmesini yaptı. Erdoğan daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Devlet zirvesindeki bu trafik TBMM’de, teklifin askıya alınacağı biçiminde yorumlandı. AKP kurmayları, askıya alınabileceği konusundaki kapıyı kapatmadı.
Yumruklu kavga sonrasında TBMM başkanvekili Sadık Yakut, oturumu yarın toplanmak üzere kapatması da dikkat çekti.

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