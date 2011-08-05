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HSYK ŞİKE İÇİN DEVREDE ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 20:51

-HSYK ŞİKE İÇİN DEVREDE ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada Aziz Yıldırım'ın avukatlarının, soruşturmayı yürüten savcı hakkında yaptıkları şikayet üzerine konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın avukatları, ''Soruşturmanın tek taraflı yapıldığı, yalnızca Fenerbahçe üzerinden yürütüldüğü'' şeklindeki iddialarla soruşturmayı yürüten savcı hakkında şikayette bulunmuştu.  Şikayeti görüşen HSYK 3. Dairesi, konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

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