HSYK şike dosyası için müfettiş görevlendirdi

T24 - Aziz yıldırım'ın avukatlarının şikayeti üzerine, HSYK şike soruşturması dosyasını incelemek üzere 2 müfettiş görevlendirdi. Ayrıca savcılık, soruşturması kapsamında MİT bölge müdürünün de bilgisine başvurdu.









MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA DOSYALARINI İNCELEDİ



Bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen müfettişlerin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma dosyalarını incelemeye başladığı ve dosyadaki belgelerin araştırıldığı kaydedildi.



Müfettişlerin adliyede olması ve belgeleri incelemesi nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kulüp yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun avukatlarının adliyede, Türkiye Futbol Federasyonuna da gönderilen belge ve klasörleri inceleyemediği ifade edildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu İbrahim Akın ve eski futbolcu Ümit Karan'ın avukatları, soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'i, ''hukuka aykırı hareket ettiği'' iddiasıyla HSYK ve Adalet Bakanlığına şikayet etmişti.



Avukatların şikayeti üzerine HSYK'nın, soruşturma belgelerinin incelenmesi ve gerektiğinde savcı Berk'in ifadesinin alınması için iki müfettiş görevlendirdiği kaydedildi.





MİT VE YILDIRIM GÖRÜŞMESİ DİNLEMEYE TAKILDI



Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek için MİT İstanbul Bölge Müdürü İsmail Nişancı 16.30’da Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk’e yaklaşık 30 dakika ifade veren bölge müdürü daha sonra adliyeden ayrıldı. Nişancı, basın mensuplarının “İfadeye mi geldiniz?" sorusuna “Çay içmeye geldim" yanıtını verdi.



MİT Bölge Müdürü’nün şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bir telefon görüşmesinin dinlemeye takıldığı öne sürüldü. Bilgisine başvurulan bölge müdürüne bu görüşmenin sorulduğu öğrenildi.