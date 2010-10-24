-HSYK SEÇİMLERİNDE İPTAL YOK ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), adli ve idari yargıdan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) üye seçiminin demokratik, serbest ve eşit koşullarda gerçekleşmediğine ilişkin somut bilgi, belge ve delil bildirilmediği için bu iddiayla ilgili inceleme yapılamayacağına, seçmenlerin etki altında bırakıldığına ilişkin iddianın seçmenlerin konumları gereği yerinde görülmediğine hükmetti. YSK, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, kamuoyunda ''bakanlık listesi'' olarak adlandırılan listenin bütün halinde seçilmesinin, seçimlerin demokratik ortamda yapılmadığını, eşit rekabet koşullarının oluşmadığını, hakim ve savcıların etki altında bırakıldığını ortaya koyduğu iddiasıyla ve tam kanunsuzluk nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi talebini karara bağladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunda yer alan HSYK'nın yeni yapısı ve üye seçimine ilişkin hükümlere yer verilen YSK kararında, seçimin demokratik, serbest ve eşit koşullarda gerçekleşmediğine ilişkin somut bilgi, belge ve delil bildirilmediği, seçmenlerin etki altında bırakıldığına ilişkin iddianın seçmenlerin konumları gereği yerinde görülmediği belirtildi. Adayların öz geçmişlerinin YSK'ya ait web sitesinde fotoğraflarıyla yayımlandığı ve tüm adaylara eşit hak tanındığı kaydedilen kararda, adayların kendilerini tanıtamadıkları yönündeki iddianın doğru bulunmadığı ifade edildi. Sayım ve dökümün açık olarak yapıldığına, oy verme yerinde hazır bulunanların sayım ve dökümü takip etme olanağı bulunduğuna işaret edilen kararda, idari görevde çalışan hakim ve savcıların HSYK üyeliğine aday olma kapsamı dışında tutulmalarına yapılan itirazın daha önce reddedilmesi ve kesinlik taşıması nedeniyle bu talebin yeniden incelenmesi olanağı bulunmadığı belirtildi. Kurul, 17 Ekim 2010 Pazar günü adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından HSYK asıl ve yedek üyeliği için yapılan seçimlerde tam kanunsuzluk hali görülmediğinden seçimlerin yenilenmesi isteminin reddine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.