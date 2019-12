HSYK seçimlerinde Adalet Bakanlığı'nın listesi kazandı

T24

HSYK üyeleri arasına yalnızca bir kadın aday seçildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na adli yargıdan seçilecek 7 asıl 4 yedek, idari yargıdan seçilecek 3 asıl 2 yedek üyelik için yapılan seçimden, Adalet Bakanlığı’nın örtülü olarak desteklediğini kabul etmediği liste, tulum olarak çıktı. Her hâkim ve savcının, adli yargıda 11, idari yargıda 5 kişi için oy kullanabildiği seçimde, 11 bini aşkın hâkim ve savcının büyük bölümü, YARSAV’ın “bakanlığın listesi” olarak nitelediği isimlere oy verdi. “Bakanlığın listesinde yer alan” adli yargıdan 7 asıl 4 yedek, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek isim, fire vermeden HSYK’ya seçildi. Bu durum, listedeki isimler için her kentte örtülü biçimde hâkim ve savcılarla toplantılar yapıldığı iddialarını doğruladı.



YARSAV, Demokrat Yargı derneklerinin desteklediği isimler ve bağımsız olarak yarışa girenler, bakanlığın örtülü destek verdiği adaylara karşı hiçbir varlık gösteremedi. Sonuçlar büyük bir sürpriz sonucu değişmezse, hâkim ve savcılara, “HSYK’da her kentten temsilci olacak” diye tanıtılan yeni anayasa hükmü uyarınca yapılan seçim sonucunda, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem, Adalet Akademisi Müdürü Ahmet Kaya gibi bürokratlar HSYK’nın yeni üyeleri olarak görev yapacak. Bürokratlar, bakanlıktan çıkıp, HSYK binasına girecek.





Listeler çıktı



Adli yargıda görevli 10 bin 471 hâkim ve savcı, HSYK’ya adli yargıdan seçilecek 7 asıl 4 yedek, idari yargıda görevli 1268 hâkim, idari yargıdan seçilecek 3 asıl 2 yedek ismi belirlemek için ilk kez dün oy kullandı.



Anayasa referandumu ile yapısı değiştirilen ve üye sayısı 22’ye yükseltilen HSYK’ya yerel yargıdan seçilecek isimleri belirlemek amacıyla yapılan seçim için adliyelerde sandık kuruldu. Hâkim ve savcılar dün sabah saat 09.00’da sandıkların açılmasıyla birlikte adliyelerde kurulan seçim yerlerine gitti.



Sandık görevlilerine kimliklerini gösteren hâkim ve savcılara, seçmen listesinden isimleri bulunduktan sonra birleşik oy pusulaları verildi. Oy kullanmak için konulan kabinlere geçen hâkim ve savcılar, oy pusulaları üzerindeki adayların isimlerinin hemen yanındaki kutucukları işaretledi. Adli yargı hâkim ve savcıları HSYK üyeliği için 7 asıl, 4 yedek olmak üzere 11 adayı, idari yargı hâkim ve savcıları ise 3 asıl, 2 yedek olmak üzere 5 adayı işaretledi. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyan seçmenler, daha sonra zarfları sandıklara attı. Oyunu kullandığına dair imza atan hâkim ve savcılar, seçim işlemini tamamlamış oldu.





Bürokratların faydası olabilir



Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman ve eşi hâkim Gülderen Kahraman da Ankara Adliyesi’nde kurulan 9 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oy verdikten sonra bir gazetecinin bakanlık bürokratlarının aday olmasının eleştirildiğini hatırlatması üzerine Kahraman, bürokratların aday olmaması yönünde bir yaptırım ya da kural bulunmadığını söyledi.

Kahraman, meslektaşlarının yapacağı seçimle yeni HSYK’nın oluşturulacağını ve hâkim ve savcıların temsilcileri vasıtasıyla kurulda daha etkin yer alacağını ifade etti.



Bürokratların adaylığını bir mahsur olarak görmediğini belirten Kahraman, “Bugüne kadar kurul adına sekretarya hizmetlerini yapan bakanlıktaki bilgi birikiminin, hafızanın kurula taşınması noktasında bürokratların faydası olabilir. Bunu teşkilat değerlendirecektir. Bürokratların adaylığının bir mahsuru olmadığını düşünüyorum” dedi.



Açıklamalarının ardından Kahraman, adliye kafeteryasına geçerek, aday olan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur ve Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Hayrettin Türe’yle birlikte çay içti.



Oyunu kullanan YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ise “Seçimin adil olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yürütme organının doğrudan yargı seçimlerine müdahalesi söz konusu değildir. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.





Demokrat Yargı da tepkili



Demokrat Yargı’nın desteklediği adaylardan Kazan Hâkimi Kemal Şahin de “Umarım çıkacak sonuç, bakanlık bürokrasisinin yeni HSYK’ya taşınmasıyla sonlanmaz. Bu süreç böyle sonlanırsa, hükümetin demokratikleşme yönünde ileride atacağı birçok adım sekteye uğrayacaktır. Sayın Başbakan’ın miting meydanlarında ‘Sinop’tan, Ağrı’dan temsilci gelecek’ dediğinde bunun karşılığı Adalet Bakanlığı bürokrasisi, Personel Genel Müdürlüğü değildir” diye konuştu.





Yok denilen liste



Oy kullanma işlemi tüm Türkiye’de saat 17.00’da sona erdi ve sandıklar açıldı. Ankara Adliyesi’ndeki sandık başlarına, müdahale olmasını engellemek amacıyla şerit çekildi. Bağımsız adaylar, bu duruma tepki gösterdi. Daha sonra sandıklar açılmaya başladı.



Sandıklar açılıp oylar tek tek masaya konulduktan sonra sandık başkanları kullanılan oyları adayların sıra numarasına göre teker teker okumaya başladı. Bu sırada sandık başlarındaki bazı görevlilerin ellerindeki listeler dikkat çekti. Adalet Bakanlığı’nın “listemiz yok” açıklamasına rağmen görevlilerin ellerinde hem Adalet Bakanlığı bürokratları ve desteklediği iddia edilen adayların isimlerinin yazılı olduğu liste hem de YARSAV’ın adaylarının isimlerinin bulunduğu liste bulunduğu anlaşıldı.



Görevlilerin, sandık başkanlarının okuduğu oyları listeye işaretledikleri görüldü. Bu görevliler, gazetecilerin soruları üzerine işaretlemeyi tüm adaylar adına yaptıklarını söyledi. Daha sonra da “Desteklediğimiz aday adına yapıyoruz” diye konuşan görevliler, “Kim o adaylar?” sorusunu yanıtsız bıraktı.



Ankara’daki açılan ilk sandıklardan çıkan sonuçlar, bakanlığın desteklediği iddia edilen listedeki isimlerin açık farkla önde olduğunu ortaya koydu. Görevlilerin elindeki listede, “bakanlığın listesi” denilen listeyle örtüşen, şu isimler bulunuyordu:



“İsmail Aydın, Teoman Gökçe, Ahmet Kaya, Harun Kodalak, Ömer Köroğlu, İbrahim Okur, Nesibe Özer, Ali Öztürk, Hüseyin Serter, Hayrettin Türe.”





HSYK’nın yeni yapısı



12 Eylül referandumu sonucu kabul edilen anayasa değişikliği ile 7 asıl 4 yedek üye ile çalışan HSYK’nın üye sayısı 22 asıl, 12 yedek şeklinde değiştirildi. Adalet Bakanı ve Müsteşarı’nın asıl üye olduğu kurulun yeni üyelerinden 4’ünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, avukatlar ve üst kademe yöneticileri arasından seçecek. Yargıtay, üyeleri arasından 3 asıl, 3 yedek, Danıştay 2 asıl, 2 yedek ve Türkiye Adalet Akademisi de 1 asıl 1 yedek üye seçecek. Hakim ve savcılar da adli yargıdan 7 asıl 4 yedek, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek üyeyi HSYK’ya seçti. Dünkü seçimle, Gül’ün atayacağı isimlerle, Adalet Akademesi’nden seçilecek isimlerin de bakanlığa yakın olacağı düşünüldüğünde, 22 üyeden 17’si, bakanlığa yakın isimlerden oluşacak.





BAKANLIĞIN LİSTESİ



Görevlilerin ellerindeki, bakanlık bürokratlarının de yer aldığı liste şöyle:

Aydın İsmail, Gökçe Teoman, Ahmet Kaya, Kodalak Harun, Köroğlu Ömer, Okur İbrahim, Özer Nesibe, Öztürk Ali, Serter Hüseyin, Türe Hayrettin

YARSAV’ın desteklediği isimlerin yer aldığı liste şöyle:

Akgökçe Tamer, Kaçmaz Osman, Kazak Ali Asker, Kepenek Sezai, Keskin Hayri, Koparan M. Reşat, Özden Abbas, Sungur Orhan, Tosunoğlu Güngör, Tuner Funda, Yücesoy A. Haydar





Tulum çıktı



Sandıkların açılmasıyla gelen sonuçlar, bakanlığın varlığını yalanladığı listenin, tulum olarak seçildiğini gösterdi. Zaman gazetesinin internet sitesinde, Cihan Haber Ajansı’na dayanılarak yer verilen habere göre, şu isimler HSYK üyesi seçildi:



* Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur (Asıl üye)

* Yargıtay Tetkik Hakimi Teoman Gökçe (Asıl üye)

* Bakırköy Hakimi Nesibe Özer (Asıl üye)

* Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu (Asıl üye)

* Adana Hakimi Hüseyin Serter (Asıl üye)

* Adalet Akademisi Eğitim Müdürü Ahmet Kaya (Asıl üye)

* Edirne Hakimi İsmail Aydın (Asıl üye)

* Ankara Savcısı Harun Kodalak (Yedek üye)

* Üsküdar Savcısı Celal Avar (Yedek üye)

* İzmir Hakimi Ali Öztürk (Yedek üye)

* Ankara Hakimi Hayrettin Türe (Yedek üye)

* Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu (Asıl üye)

* Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem (Asıl üye)

* İstanbul İdare Mahkemesi Hakimi Resul Yıldırım (Asıl üye)

* Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Halil Koç (Yedek üye)

* Danıştay Savcısı İbrahim Topuz (Yedek üye)





YSK da doğruladı



YSK Başkanvekili Kırdar Özsoylu da aldıkları oy oranları örtüşmese de en fazla oy alan isimleri aynı biçimde sıraladı. Böylece, YARSAV’ın işaret ettiği, bakanlığın listesindeki isimler olarak sunulan tüm isimler, HSYK üyesi seçilmiş oldu.





SEÇİLENLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ



İBRAHİM OKUR: 1966 doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yaptı. Geçen yıl Müsteşar Yardımcılığı’na getirildi.

TEOMAN GÖKÇE: 1969 doğumlu. Marmara Hukuk mezunu. Ceza hukuku alanında doktora yaptı.

AHMET KAYA: 1966’da Kadınhanı’nda doğdu. İstanbul Hukuk mezunu. Yargıtay’da çalıştı.

HÜSEYİN SERTER: 1964’te doğdu. Ankara Hukuk mezunu. Siirt ve Düzce’de görev yaptı.

ÖMER KÖROĞLU: 1964’te Trabzon’da doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

NESİBE ÖZER: 1964’te doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

İSMAİL AYDIN: 1966’da doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

HARUN KODALAK: 1968’de doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

CELAL AVAR: 1966’da Diyarbakı’da doğdu. İstanbul Hukuk mezunu.

ALİ ÖZTÜRK: 1950’de doğdu. Muş, Pervari, Karaburun, Ceyhan hakimliği yaptı.

HAYRETTİN TÜRE: 1959’da Kırşehir’de doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

AHMET BERBEROĞLU: 1971’de doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Danıştay’da görevli.

BİROL ERDEM: 1966’da Malatya’da doğdu. Ankara Hukuk mezunu.

HALİL KOÇ: 1966’da doğdu. İstanbul Siyasal Bilgiler mezunu. Danıştay’da görev yaptı.

RESÜL YILDIRIM: 1969’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun. İstanbul 4. İdare Mahkemesi Hakimliği yaptı.

İBRAHİM TOPUZ: 1963 doğumlu. Gazi Üniv. Maliye bölümü mezunu. Danıştay Tetkik Hakimliği yaptı.