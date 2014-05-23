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MİT TIR'ları soruşturmasını yürüten savcıların yeniden inceleme talebi reddedildi

HSYK 3. Dairesi, “yeniden inceleme” talebinin ret gerekçesinde, “daha önceki ret kararının kaldırılmasını gerektirecek bir delil ve durumun olmadığını” belirtti

23 Mayıs 2014 20:33

1 Ocak 2014’te Hatay-Kırıkhan yolunda MİT TIR’larının durdurulması ile isimleri kamuoyunda ön plana çıkan Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, Adana eski SavcısıÖzcan Şişman ve Kırıkhan SavcısıYunus Alkan'ın  yeniden inceleme  talebi, HSYK 3.Dairesi tarafından reddedildi.

HSYK 3.Dairesi’nin savcılar hakkında inceleme izni vermesi üzerine, 3 savcının “yeniden inceleme”  talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

 

İki isim oy çokluğu, bir isim oy birliği

 

Mayıs ayının ilk haftasında gündeme alınan taleple ilgili kararını veren HSYK 3.Dairesi, Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu ve Adana’dan Mersin’e atanan Savcı Özcan Şişman hakkındaki yeniden inceleme izni talebini oy çokluğu ile, Kırıkhan Savcısı Yunus Alkan'ın talebini ise oy birliği ile reddetti. 

 

İddialar neydi?

 

Adalet Bakanlığı’nın haklarında “yeniden inceleme” istedikleri savcılardan Özcan Şişman, “TIR’ların aranması konusunda Kavalcıoğlu’na talimat vermek”, Başsavcı Kavalcıoğlu, “eski TMK.10.Maddesiyle Yetkili savcısı Özcan Şişman’ın talimatı doğrultusunda hareket etmek”,   Kırıkhan Savcısı Yunus Alkan ise “MİT mensupları ile yaşanan tartışmada, uygunsuz söylem ve davranışlarda bulunmak” ile suçlanmıştı. 

 

'Yeni delil ve durum yok'

 

Kurul, “yeniden inceleme” talebinin ret gerekçesinde, “daha önce verilen inceleme iznine ret kararının kaldırılmasını gerektirecek herhangi bir delil ve durumun olmadığını” belirtti.

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