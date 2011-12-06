HSYK: Kılıçdaroğlu 'militan' benzetmesi için özür dilesin

T24 -

HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:''Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İzmir mitinginde yargıya ilişkin ifadeleri sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Bugüne kadar gerek Sayın Genel Başkanın gerekse diğer siyasi parti temsilcilerinin Kurul’umuza ve hâkim ve savcılara yönelik açıklamalarına karşı yargının siyaset malzemesi yapılmasına engel olmak ve yargısal konularda siyasi organlarla polemiğe girmemek adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak,Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm yargı camiasını rencide eden konuşması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır.Belirtmek gerekir ki; yargı üzerinden siyaset yapmak, yargı organlarını siyaset malzemesi yapmak ve bu şekilde muhataplarını yıpratmaya çalışmak, muhatap alınan siyasi partiden çok, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının yıpranmasına neden olmaktadır. Yargısal faaliyetler, siyasi arenaların malzemesi olmayacak kadar hassas konulardır. Amacının yargıyı yıpratmak olmadığı düşünülen bu açıklamaların, bir an önce tavzih edilmesi tüm yargı camiası tarafından beklenmektedir.Büyük çoğunluğu 11.000 hâkim ve savcının oylarıyla belirlenen 22 üyeli Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından daha önceki yıllarda görülmediği kadar şeffaf bir ortamda seçilen Yargıtay Üyelerine karşı, “militan” ifadesinin kullanılması, sözün muhatabı olan Yargıtay Üyelerine olduğu kadar, bu üyeleri seçen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Üyelerine ve yine Kurul Üyelerini oylarıyla belirleyen 11.000 hâkim ve savcıya karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır.Söz konusu bu ifadenin yanında, Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’de namuslu yargıçlar da var, ancak bunların sayısı giderek azaldı, AKP’nin arka bahçesi konumuna gelen AKP’li bir yargıç gibi görev yapan yargıçlara sesleniyorum” şeklindeki beyanları da, tarafımızca ve hâkim ve savcılarca üzüntüyle karşılanmış, kendisinin nezaket ve saygı sınırlarını aştığı şeklinde yorumlanmıştır. Yargı kimsenin ön ya da arka bahçesi değildir ve olmayacaktır. Şeref ve onuruyla görev yapan hâkim ve savcılarımıza yönelik bu ithamlar kabul edilemez bulunmuştur.Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm yargı camiasını rencide eden bu sözlerini kamuoyunun takdirine bırakıyor, kendisinin en kısa sürede sözlerini tavzih etmesini ve yargı camiasından özür dilemesini bekliyoruz.''