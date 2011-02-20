-HSYK KESİN ADAY LİSTELERİNİ YAYINLADI ANKARA (A.A) - 20.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay ve Danıştayın üye sayısının artırılmasına ilişkin kanun kapsamında Yargıtay ve Danıştaydaki boş üyelikler için kesin aday listelerini açıkladı. Buna göre, Yargıtay için 4 bin 984 aday arasından 137, Danıştay için 544 aday arasından 61 üye seçilecek. Yargıtay üyelerinin niteliklerini ve seçimini düzenleyen Yargıtay Kanunu'nun 29. maddesinde öngörülen ''birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş'' tüm adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının aday olarak belirlenmesine karar veren HSYK, bu şekilde belirlenen 5 bin 24 kişilik taslak aday listesini internet sitesinde yayımladı. Kurul, Danıştay üyelerinin niteliklerini düzenleyen Danıştay Kanunu'nun 8. maddesinin 2. fırkasında öngörülen, ''birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş'' tüm idari yargı hakim ve savcılarının aday olarak belirlenmesine karar vererek, bu şekilde belirlenen 552 kişilik taslak aday listesini de internet sitesinde duyurdu. Listede olması gerektiği halde adı olmayanlar ile listede adı yer aldığı halde aday olmak istemeyenlerin buna ilişkin taleplerini 17 Şubat 2011 tarihine kadar HSYK Genel Sekreterliğine bildirmeleri istenmişti. Yargıtay listesinde adı bulunanlardan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga, HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi, Danıştay listesinden ise 6 kişi, aday olmak istemediklerini kurula bildirdi. Bu isteklerin değerlendirilmesinin ardından kesin aday listeleri HSYK'nın internet sitesinde yayınlandı. Seçimlerde Yargıtay için 4 bin 984 aday, Danıştay için ise 544 aday bulunduğu, bunların arasından Yargıtay için 137, Danıştay için 61 üye seçileceği bildirildi. Yargıtay üyeliği adayları arasında, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, Adana Savcısı İlhan Cihaner, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi iken HSYK tarafından Eskişehir hakimliğine atanan Oktay Kuban, eski DGM Savcısı ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, ''Kozmik Oda''da arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakim Kadir Kayan, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye uzantısıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan ve Mehmet Tamöz gibi isimler bulunuyor. Danıştay üyeliği listesinde ise idare mahkemesi, vergi mahkemesi başkanları, üyeleri, Danıştay savcı ve tetkik hakimleri ile bazı Adalet Bakanlığı bürokratları yer alıyor.