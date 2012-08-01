HSYK, katibe 'Eben güzel mi' diyen hâkimi kınadı

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) disiplin cezası verdiği hâkim ve savcılar hakkındaki kararları isim ve görev yaptıkları yerleri gizleyerek açıkladı. Disiplin dosyalarında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Radikal'den Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Açıklanan 63 kararda dikkat çeken bazı örnekler ve savunmalar şöyle: 121 dosyada 2 yıla varan sürede herhangi bir işlem yapmayan savcı ‘uyarı’ cezası aldı. Savcı savunmasında, çalıştığı ilçenin mahrumiyet bölgesi olduğunu, ilk defa ailesinde ayrılmasının ve tek başına bir yerde bulunmasının kendisin çok etkilediğini, işine konsantre olmasını engellediğini söyledi.

HSYK, eşine ait anaokulunun ismini taşıyan araçla görev yaptığı adliyeye gelen ve anaokulunun servis işlerini yapan hâkime de ‘uyarı’ cezası verdi.

Eben güzel mi!

Adliye görev yapan personeline yüksek sesle bağırıp çağıran, kâtipleri aşağılayan hâkimi de HSYK affetmedi. Bir katibe “Senin eben güzel mi” diyerek hareket de ettiği belirlen hâkimi kınadı.

Ödeme gücünün üstünde borçlanarak bu borçlarını ödeyemez duruma düşen ve kesinleşmiş borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan hâkim ise ‘kademe ilerlemesini durdurma’ cezası aldı. Söz konusu hâkim savunmasında bu duruma düşmesinde eski eşlerinin sorumlu tuttu. Hâkim, 2004 yılında sonra iki defa evlenip her iki evliliğinde boşanma ile sonuçlanması neticesinde ilk evliliğinden iki çocuğuna, ikinci evliliğinde bir çocuğuna nafaka ödemek zorunda kaldığını, bu nedenle ekonomik sıkıntıya düştüğünü söyledi.

Açıklanan en çarpıcı disiplin kararı ise fuhuş yapıldığı için kapatılan bir evi açtırmaya çalışan savcıya ilişkin oldu. Savcının, fuhuş yaptırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma olan kadının evini açtırmak için çeşitli tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Savcının, 19 Ağustos 2008 tarihinde söz konusu kadını arayarak bir savcıyla birlikte olmasını istediği, savcının iş yerine birlikte uğramalarını söylediği, ertesi gün de meslektaşını arayarak ‘işini halledip halletemdiğini’ sorduğu anlatıldı. Disiplin cezası verilen savcının meslektaşına aynı kadınla yeniden randevu almak için aradığı da ifade edildi.

Yer değiştirme cezası verilirken savcı ilginç bir savunma yaptı. Savcı ‘tamamen iyi niyetini gösterdiğini’ belirterek “Soruşturmayı sürdüren savcı bana olan garezi nedeniyle kasıtlı şekilde rapor tanzim etti” dedi.

Âşık hâkim

Aşık olduğu kandının kendisiyle evlenmemesi üzerine 127 tane telefon mesajı gönderen ve hakaretlerde bulunan hâkime, HSYK kınama cezası verdi. Hâkim savunmasında söz konusu kadını çok sevdiğini, evlenmek için eşinden boşandığını ancak o kadının evlenmekten vazgeçtiğini, bu durumun gururunu incittiğini söyledi.

‘Ülkeye izinsiz silah ve mermi sokmaya teşebbüs etmek’ suçundan hakkında dava açılan bir şüpheliye yardımcı olabileceğini imajı uyandırarak 3 bin borç alan hâkime de yer değiştirme cezası verildi.