'HSYK kararı hukuka uygun'

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yetkilerini elinden almasını, oybirliği ile hukuka uygun olduğuna karar verdiklerini açıkladı. Tutuklanan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutukluluk kararının bozulup bozulmamasıyla ilgili bir soru üzerine Gerçeker, bu konuda karar yetkisinin Adalet Bakanlığı'nda olduğunu ifade etti. Bu karardan kısa bir süre sonra Danıştay Başkanlığı'da yaptığı açıklamada HSYK kararının hukuka uygun olduğunu açıkladı.AKP Grup Başkanvekili Bozdağ: HSYK suç işlemiştirÖzel Yetkili Savcı Şanal'ın yetkileri elinden alındı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'le ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yetkilerinin HSYK tarafından alınmasıyla iligili olarak Yargıtay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, kararın kendilerini doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, bu konuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda, HSYK'nın kararının hukuka uygun olduğu sonucuna oybirliği ile vardıklarını söyledi.Adalet Bakanı işlem yapamıyorsa istifa etsin
Kararın yetkililer tarafından uygulanması gerektiğini ifade eden Gerçeker, kararla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını da söyleyerek, işin esasıyla ilgili değil usül yönüyle ilgili açıklama yaptıklarının ekledi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutukluluğuyla ilgili bir soru üzerine Gerçeker, bu konuyla ilgili kararın Adalet Bakanlığı'nda olduğunu söyledi.Danıştay: HSYK üyelerine güvenimiz tam
Danıştay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, HSYK üyelerinin hukuk bilgi ve birikimlerine güvenlerinin tam olduğu ifade edilerek, Özel Yetkili Savcı Şanal'ın yetkilerinin elinden alınması kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.