'HSYK kararı hukuka uygun'

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Danıştay: HSYK üyelerine güvenimiz tam

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'le ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yetkilerinin HSYK tarafından alınmasıyla iligili olarak Yargıtay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, kararın kendilerini doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, bu konuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda, HSYK'nın kararının hukuka uygun olduğu sonucuna oybirliği ile vardıklarını söyledi.Kararın yetkililer tarafından uygulanması gerektiğini ifade eden Gerçeker, kararla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını da söyleyerek, işin esasıyla ilgili değil usül yönüyle ilgili açıklama yaptıklarının ekledi.Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutukluluğuyla ilgili bir soru üzerine Gerçeker, bu konuyla ilgili kararın Adalet Bakanlığı'nda olduğunu söyledi.Danıştay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, HSYK üyelerinin hukuk bilgi ve birikimlerine güvenlerinin tam olduğu ifade edilerek, Özel Yetkili Savcı Şanal'ın yetkilerinin elinden alınması kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.