-HSYK, karakoldaki darp olayına inceleme başlattı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) İzmir'de bir polis merkezinde bir kadını darp olayıyla ilgili savcılığın herhangi bir ihmali olup olmadığına ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığı, ihmal olup olmadığına ilişkin bir dosya açılarak inceleme başlatıldığı öğrenildi. İnceleme sonunda ilgililer hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin karar verileceği, ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak ile ilgili de herhangi bir soruşturma bulunmadığı bildirildi. Karakolda bir kadının darp edilmesi olayıyla ilgili, savcılığın eksik soruşturma yaptığı iddia edilmişti.