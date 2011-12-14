HSYK, karakoldaki darp olayına inceleme başlattı

T24

Savcı ''deliller soyut'' demişti



Bir savcı incelemesi de İzmir Belediyesi için



40 kişi ifadeye çağrıldı



HSYK'dan yapılan açıklama



Cumhuriyet Savcısı Alaaddin Dokur, Fevziye Cengiz’in “Ben dayak yerken izlediler” yönündeki beyanı için “İddialar soyut” dedi. Savcı Dokur, kamera kayıtlarında dayağı izledikleri, hatta gizlemek için perdeyi kapattıkları görünen polisler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak hakkında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ikinci operasyonla ilgili açıklamaları nedeniyle HSYK’ya şikayette bulunuldu. Şikayeti değerlendiren HSYK’nın, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Başsavcı Kavak hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Başsavcı Kavak’ın, soruşturma haberini izindeyken aldığı ifade edildi.İkinci operasyonun ardından, bilirkişi raporları doğrultusunda ihalelerle ilgili 36 kişinin ifadesine başvurulduğu, 40 kişinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından, ihalelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda farklı birimlerinde görev yapan personelin ifadelerini almaya başladı. Bilirkişiler tarafından ihale dosyalarındaki incelemede tespit edilen eksiklerle ilgili raporlar doğrultusunda, hafta başından 36 kişinin ifadesine başvurulduğu, 40 kişinin daha ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildiği öğrenildi.İfadeye çağrılan kişiler arasında, Buca'da inşa edilen konutların yangın merdivenleri ihalesi kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri ile Torbalı ve Yazıbaşı'ndaki arıtma tesislerinin geçici kabul komisyonunda görev yapan İZSU personelinin de bulunduğu kaydedildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan arama çerçevesinde, büyükşehirin yanı sıra Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı.Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılık sorgusu, 3'ü ise mahkemede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. 17 kişi ise “usulsüz evrak düzenleme”, “devleti zarara uğratma”, “örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmıştı.Tutuklular arasında bulunan Serpil Keskin, Nagihan Genç, Reha Pekerten ve İZFAŞ İdari İşler Müdürü Zeki Karatay avukatların başvurusu üzerine daha sonra tahliye edilmişti.Belediyeye yönelik 22 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda da gözaltına alınan 42 kişiden 39'u savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilmiş, 11'i tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı, 26 kişinin serbest bırakılması kararına bir üst mahkemeye itirazda bulunmuş ve 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bu kişilerden 11'i tutuklanırken, 2'sinin aranmasına başlanmıştı.Olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığı, ihmal olup olmadığına ilişkin bir dosya açılarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.İnceleme sonunda ilgililer hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin karar verileceği, ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak ile ilgili de herhangi bir soruşturma bulunmadığı bildirildi.Karakolda bir kadının darp edilmesi olayıyla ilgili, savcılığın eksik soruşturma yaptığı iddia edilmişti.