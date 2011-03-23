-HSYK KANUNU VENEDİK KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLECEK STRASBOURG (A.A) - 23.03.2011 - Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Venedik Komisyonu, 25-26 Mart günlerinde düzenlenecek 86. Genel Kurul toplantılarında, Mecliste kabul edilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'nu da görüşecek. Venedik Komisyonu üyeleri, 25 ve 26 Kasım günlerinde Ankara'da temaslarda bulunmuş ve yüksek yargı, baro ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmüştü. Adalet Bakanlığı, Venedik Komisyonu'ndan, 12 Eylüldeki halk oylamasından sonra Anayasa değişikliğiyle yeniden yapılandırılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yeni yapısına ilişkin düzenlemeler içeren HSYK Kanunu ile ilgili görüş belirtmesi talebinde bulunmuştu. Toplantılara, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanı Türkiye adına, Strasbourg'daki Büyükelçi Daryal Batıbay da katılacak. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin ilkelerine uygun olarak üye ülkelerdeki anayasa çalışmalarına destek vermek ve yardımcı olmak için faaliyet gösteriyor. Komisyonun Venedik'te düzenlenecek 86. Genel Kurul toplantılarında Macaristan, Sırbistan, Ukrayna ve Bolivya'daki yasa ve anayasa reformu çalışmaları da ele alınacak konular arasında yer alıyor. Toplantılarda, Tunus'a giden Venedik Komisyonu'ndan bir heyetin de görüşleri dinlenecek.