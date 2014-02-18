'HSYK kanunu, ancak yürürlüğe girdikten sonra AYM'ye götürülebilir'

AKP'nin 2007 yılındaki anayasa taslağını hazırlayan ekibin başında yer alan Anayasa Hukuku Profesörü Ergun Özbudun’a göre, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu, ancak HSYK kanunu yürürlüğe girince mümkün. Özbudun, “Fransa örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerde ön denetim var. Ancak bizim anayasamızda ‘ön denetim’ öngörülmüş değildir" dedi.

CHP, HSYK kanunu yürürlüğe girdikten sonra hükümetin süratle atamalara girişeceğini, o atamalardan sonra yasa iptal edilse bile, bunun geriye yürümeyeceği için atamaların iptal edilmeyeceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açacağını bildirmişti.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin’e konuşan Anayasa Hukukçusu Özbudun, “İlk olarak kanun Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmî Gazete’de yayımlanmadan AYM’ye müracaatta bulunmak mümkün değil. Çünkü Fransa örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerde ön denetim var. Ancak bizim anayasamızda ‘ön denetim’ öngörülmüş değildir. Bu aşamada, iptal ve durdurma talebiyle AYM’ye yapılacak başvuru anayasa hükümlerine aykırılık oluşturur” dedi.

Kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından iptalle birlikte yokluk tespitinde bulunulabileceğini belirten Özbudun, şöyle devam etti: “HSYK kanun teklifinde yokluğu (yok hükmünde sayılma) akla getirebilecek en önemli husus şu an görevde bulunan bütün görevlilerin, müfettişlerin ile HSYK ve Akademi personelinin görevine kanunla son verilmesidir. Çünkü bu düzenleme yargı yolunu da kapatıyor. İdari bir işlemle son verilse idari yargıya gidilir, ancak kanunla son verilince yapılacak şey olmuyor. İşte, tam bu noktada yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra açılacak davada fonksiyon gaspına, yetki gaspına bağlı olarak yokluk tezi savunulabilir.

İlk olur, ama mümkün

AYM, şu ana kadar hiçbir kanun ya da maddeleriyle ‘yokluk’ kararı vermedi. Ancak, en azından o maddeye (görevden almalar-yeni atamalar) ilişkin yokluk iddiası tartışılabilecek konudur. İdari işlemle yapılan şeyleri kanunla yaptığı için, burada yasama kendi yetki alanı dışına çıkıyor. Ciddi bir yetki gaspı gündeme geliyor. Sadece bu hüküm yönünden AYM, gaspa bağlı yokluk kararı verebilir. Bunun önünde bir engel yok. AYM, o maddelerle ilgili yokluğa karar verirse ve o tarihe kadar bu maddelere bağıl işlemler yapılmış ise bu durumda o işlemler de yok hükmünde kabul edilir. Bu yolla karar geçmişe de yürütülüp o işlemler yok sayılacaktır. O aşamada karar verirse, o arada yapılan işlemleri de iptal edebilir. Otomatik yok sayılır.”