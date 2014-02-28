HSYK için olağanüstü toplantı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu CHP'nin HSYK düzenlemesi başvurusuyla ilgili ön inceleme için olağanüstü toplandı.

HSYK düzenlemesi dün akşam saat 19.00'da Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmişti. CHP, sabah, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. AYM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplandı.

Süpriz karar gelebilir

Bugün yapılan ön incelemede başvurunun usül yönünden ele alınması bekleniyor. Ancak geri dönülemeyecek mağduriyetlere yol açabileceği ihtimali nedeniyle bir tedbir kararı da gelebilir.

Hükümet 5 kişiyi değiştirdi

Yasanın dün akşam saatlerinde yürürlüğe girmesiyle HSYK’da görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona erdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HSYK Kanunu yürürlüğe girer girmez HSYK’daki beş genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve üç Teftiş Kurulu Başkan yardımcısını görevden aldı. Atama kararlarına göre HSYK Genel Sekreteri’ni Engin Durnagöl görevden alındı. HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Serdar Mutta HSYK Genel Sekterliği’ne vekalet edecek.

İptalle dönmeyecekler

CHP Yasa’yı bu sabah Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak AYM yürürlüğü durdurma kararı verse ve yasayı iptal etse bile bu kararlar geriye yürümeyecek ve görevden almaları etkilemeyecek. Kamu görevlilerinin tek tek idari yargıya dava açmaları gündeme gelecek. Bu arada yürütmeyi durdurma yasağı getiren yasa da yürürlüğe girerse, görevden alınan yargı mensupları yürütmeyi durdurma alarak da dönemeyecekler.