-HSYK Genel Sekreterliğine Bayram atandı ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Bayram, HSYK Genel Sekreteri olarak atandı. HSYK Genel Kurulu kararıyla teklif edilen 3 aday arasından, Muzaffer Bayram'ın HSYK Genel Sekreteri olarak ataması yapıldı. HSYK'ya ait atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, HSYK Tetkik Hakimi Havva Bağlı Gürgen, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. HSYK Başmüfettişleri İlhan Önkal ile Adem Kartal'ın Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ataması gerçekleştirildi. HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Acu'nun da HSYK Başmüfettişliğine atanması karara bağlandı. -HSYK müfettişliğine atamalar- HSYK müfettişliğine atanan hakim ve cumhuriyet savcıları şöyle oldu: Mardin Cumhuriyet Savcısı Emre Gülüşür, Turhal Cumhuriyet Savcısı Eyüp Savcı, Ordu Hakimi Harun Kuku, Banaz Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Turgut İmamgiller, Mudanya Cumhuriyet Savcısı İlhan Akıllı, Artvin Hakimi Mahmut Baltacıoğlu, Bilecik Hakimi Mecit Özgül, Sürmene Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Işık, Altınekin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz, Kınık Cumhuriyet Savcısı Metin Şahin, Eceabat Cumhuriyet Savcısı Murat Gölyeri, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı Murat Gülaç, Tarsus Hakimi Mustafa Özçelik, Burdur Hakimi Oğuz Akalın, Kaş Hakimi Selami Yılmaz, Gebze Hakimi Sinan Ekici, Ordu Cumhuriyet Savcısı Suat Uzun, Silifke Hakimi Talip Demircan, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Hamit Ali Kandil, Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı Muhammet Tokalı, Konya İdare Mahkemesi Üyesi Semih Aslan, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Şevki Davut, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Tahsin Tosun.''