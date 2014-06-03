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HSYK, 'Ergenekon'da gerekçeli karar geç açıklanmadı' dedi

HSYK 3. Dairesi, savcı Zekeriya Öz’ün odasında bulunan gizli kamera ile ilgili olarak ‘inceleme izni’ vermedi

03 Haziran 2014 20:40

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Ergenekon davasına ilişkin gerekçeli kararı geç yazan mahkeme heyeti hakkında “soruşturma açılmasına” yer olmadığına karar verdi. HSYK ayrıca, savcı Zekeriya Öz’ün odasında bulunan gizli kamera ile ilgili olarak “inceleme izni” vermedi. Ancak HSYK'nın bu kararlarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın değiştirme yetkisi bulunuyor.

Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese, üyeler Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk, kararın gerekçesini geç yazdıkları gerekçesiyle HSYK'ya şikâyet edilmişlerdi. HSYK 3. Dairesi de hâkimler hakkında inceleme kararı vererek, müfettiş görevlendirilmişti. Görevlendirilen müfettişler, incelemelerini tamamlayarak, rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, kanunda mahkemelerin kararlarının gerekçesini 15 günde açıklamak zorunda olduklarını; ancak aradan geçen 8 aylık süreye rağmen, mahkemenin gerekçeli kararının yazmadığına dikkat çekti. Müfettişler bu nedenle hâkimler hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.

 

Soruşturma izni yok

 

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, HSYK 3. Dairesi geçen hafta yaptığı toplantıda, hâkimler hakkında soruşturma izni verilmesin yer olmadığına hükmetti. HSYK kaynakları, hâkimler hakkında inceleme izni verildikten sonra, davanın gerekçeli kararının tamamlandığına dikkat çekerek, "İnceleme izninden sonra hâkimler 16 bin sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Kararın hacmi, sayfa adeti göz önünde bulunduğundan gerekçenin yaklaşık 8 ayda yazılması tarafımızca makul olarak karşılandı" değerlendirmesinde bulundu. Dairenin "soruşturmaya gerek yok" kararına rağmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruşturma izni verme yetkisi bulunuyor.

 

Savcı Öz'e inceleme yok

 

HSYK ayrıca, 17 Aralık operasyonun başından alınarak, Bolu Savcılığı'na atanan Zekeriya Öz'ün İstanbul Adliyesi'ndeki makamına özel kamera sistemi kurdurduğu ve görüşmelerini kayıt altına aldığı iddiasıyla ilgili olarak da dosya açmıştı. HSYK 3. Dairesi, geçen hafta yaptığı toplantıda Öz'ün dosyasını da karara bağladı. Daire, görüşme sonunda Öz hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığına oy çokluğuyla karar verdi.

 

Kamera koridora takılır

 

Karara iki üye karşı çıktı. Muhalif üyeler, güvenlik kameralarının ancak makam odasının bulunduğu koridorlara takılabileceğinin altını çizdi. Dairenin bu kararı da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın önüne gidecek. Bakan Bozdağ'ın bu kararı kaldırarak, Öz hakkında inceleme yapılması kararı alabileceği belirtildi. Bakan Bozdağ'a bu yetki son HSYK değişikliğiyle verildi, Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi iptal etmedi, ancak gerekçesinde bu yetkinin Daire üzerinde bakanı etkili kıldığını belirtti.

 

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