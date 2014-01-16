T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

HSYK teklifi önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak

16 Ocak 2014 21:50

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) Adalet Bakanı’na bağlayıp süper yetkiler veren HSYK Teklifi tekmeli yumruklu 7 günlük maraton sonunda bu akşam TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti.
HSYK teklifi önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda kesintisiz şekilde görüşülüp jet hızıyla yasalaştırılacak. 
 

Teklif salı günü Genel Kurul'a indirilecek

 
Adalet Komisyonu anayasaya aykırılık iddiasını reddetmişti. Ancak, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in devreye girmesiyle teklif Anayasa Komisyonu'nda da görüşülecek. Ancak Anayasa Komisyonu tali bir komisyon olduğu ve Adalet Komisyonu'nda da anayasaya aykırılık itirazları reddedildiği için Pazartesi günkü görüşmenin teklifin TBMM Genel Kurulu sürecini etkilemeyeceği belirtildi.

ETİKETLER

hsykmeclis genel kuruluadalet komisyonuyasalaşacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24