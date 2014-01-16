HSYK düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) Adalet Bakanı’na bağlayıp süper yetkiler veren HSYK Teklifi tekmeli yumruklu 7 günlük maraton sonunda bu akşam TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti.

HSYK teklifi önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda kesintisiz şekilde görüşülüp jet hızıyla yasalaştırılacak.

Teklif salı günü Genel Kurul'a indirilecek

Adalet Komisyonu anayasaya aykırılık iddiasını reddetmişti. Ancak, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in devreye girmesiyle teklif Anayasa Komisyonu'nda da görüşülecek. Ancak Anayasa Komisyonu tali bir komisyon olduğu ve Adalet Komisyonu'nda da anayasaya aykırılık itirazları reddedildiği için Pazartesi günkü görüşmenin teklifin TBMM Genel Kurulu sürecini etkilemeyeceği belirtildi.