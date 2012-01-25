HSYK, Dink davası hâkimi ve savcısı hakkında inceleme başlattı

T24 - HSYK, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada "örgüt var mı, yok mu?" tartışmasına giren hakim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı.







Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Agos gazetesi Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davaya bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’yle ilgili inceleme başlattı.



HSYK, karşılıklı açıklamalarda bulunan Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz ile Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta için müfettiş görevlendirildi.



Müfettişler, hakim ve savcının basına yaptığı açıklamaların yargılamayı etkileyip etkilemediğini araştıracak.



Müfettişler, inceleme sonucunda soruşturma açılıp açılmamasına karar verecekler.



Kararın kendisini de tatmın etmediğini söyleyen Hakim Rüstem Eryılmaz, "Örgüt yok denemez ancak demek için de yeterli delil yok" demişti.



Hakim Eryılmaz, cinayetin arka planı aydınlatılamadığı için tatmin edici bir karar alınamadığını söylemişti.



Hakime tepki gösteren Savcı Hikmet Usta ise "Örgüt de var, delil de var" demişti.



