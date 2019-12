-HSYK, DAİRE BAŞKANLARI İLE ÜYELERİNİ BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa değişikliğiyle yenilenen yapısında oluşturulan dairelerin başkan ve üyelerini belirledi. Değişiklikle 3 daire şeklinde çalışması öngörülen HSYK'nın Birinci Daire Başkanlığına İbrahim Okur, İkinci Daire Başkanlığına Nesibe Özer, Üçüncü Daire Başkanlığına Ahmet Hamsici seçildi. Kurul ayrıca hangi üyelerin hangi dairede çalışacağını da oylamayla belirledi. HSYK bünyesindeki daireler 7'şer üyeden oluşuyor. Birinci Daire hakim ve savcılarla ilgili atama ve nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma, müstemir yetkileri düzenleme, yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan planlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme işlerini, meslek öncesi eğitimde staj mahkemelerini belirleyecek. İkinci Daire hakim ve savcıların her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek, disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek, diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini yürütmekle görevli olacak. Üçüncü Dairenin görevleri ise hakim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek, hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak, hakim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak, hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını kurul müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hakim veya savcı eliyle araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri için teklifte bulunmak, hakimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında karar vermek, meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek, ilgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın ağır ceza, bölge adliye ve bölge idare mahkemesini belirlemek olacak. Her üç daire Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri de yapacak.