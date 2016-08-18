HSYK bölünüyor mu?

Yeni anayasa çalışmalarında AKP, CHP ve MHP'nin olumlu baktığı düzenlemeye göre, HSYK ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye bölünecek. Yüce Divan yetkisinin Anayasa Mahkemesi'nden Yargıtay'a geçmesine ise CHP soğuk bakıyor.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Komisyon dünkü toplantısında yargıya ilişkin 23 maddeyi görüşmüştü. Bugünkü toplantıda HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu), Yargıtay ve Danıştay’a ilişkin düzenlemeler ele alınacak. Üç parti de HSYK’nin ‘Hakimler Kurulu’, ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye bölünmesine olumlu bakılıyor.

Yüce Divan Yetkisi AYM’den Yargıtay’a mı?

Toplantıda dün henüz üzerinde mutabakat sağlanmayan ‘Yüce Divan’ maddesinin de ele alınacağı belirtiliyor. Mevcut anayasada bağımsız bir madde olarak düzenlenmeyen Yüce Divan’ın ayrı bir madde olarak anayasaya girebileceği belirtiliyor. Ancak, Yüce Divan yetkisinin Anayasa Mahkemesi’nden alınıp Yargıtay’a verilebileceğine ilişkin bir öneri de mevcut. Ancak, CHP böyle bir öneriye sıcak bakmıyor.

Cuma gününe kadar toplantılarını aralıksız sürdürecek komisyonda, mutabakat sağlanabilecek ve uzlaşılamayan maddeler tek tek tespit edildikten sonra her parti genel başkanlarına sunacak.

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’tan oluşan üçlü komisyon kamuoyuna verdikleri görüşmelerin olumlu gittiğine ilişkin mesajlarıyla dikkat çekiyorlar.

Üçlü ortaktan ‘gülümseyerek’ mesajlar

Dünkü yaklaşık 4.5 saatlik toplantının ardından Gül, Tezcan ve Parsak yaptıkları ortak açıklamayla görüşmelerin olumlu geçtiği izlenimi verdi. Ancak, hukuk devleti ve adalet konusunda daha önceki açıklamaları dikkate alındığında CHP’nin AKP'nin önerilerine hemen sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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