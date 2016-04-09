HSYK Başkanvekili: Yargıdaki perişanlığı izleyen hâkim ve savcılar 17-25 Aralık sürecinde bir araya geldi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "17-25 Aralık'ta yaşananlar topyekûn bir farkındalık yarattı. O güne kadar dağınık ve umutsuz bir şekilde yargıda yaşanan perişanlığı izleyen, hukukun evrensel değerlerine sahip hâkim ve savcılar bir araya gelerek, yargının kötü gidişine 'dur' demeye karar verdi" dedi.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtlayan (9 Nisan 2016) Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

2014'te iş başına gelen yeni HSYK'da neler değişti?

2010'da gerçekleşen referandumla Anayasa'nın HSYK ile ilgili maddesinin değiştirilmesi sonucu oluşan HSYK hâkimiyetini bir grubun ele geçirmesi ile her şey çok daha kötüye gitti. Devlet otoritesine tabi olmayan bu grup, 17-25 Aralık sürecinin yaşanmasına sebep oldu. 17-25 Aralık'ta yaşananlar topyekûn bir farkındalık yarattı. O güne kadar dağınık ve umutsuz bir şekilde yargıda yaşanan perişanlığı izleyen, hukukun evrensel değerlerine sahip hâkim ve savcılar bir araya gelerek, yargının kötü gidişine 'dur' demeye karar verdi. Bilinenin aksine bu muhafazakâr, milliyetçi ve sosyal demokrat hukukçuların ideolojik birlikteliği değil, hep hukuk içinde kalan, hukuk zemininde hareket edenlerin isyanı idi.

Hukuk dışı olarak görülen eylemler neler ve bunlarla ilgili hangi soruşturmalar yapıldı?

17-25 Aralık soruşturmasında 3 ayrı savcı tarafından farklı konulara haiz soruşturmaların aynı zamanda operasyona dönüştüğünü, zabıtadan alelacele getirilen fezleke ve eklerinin yer aldığı mühürlü çuvalın mührünün sökülüp çuval açılmadan şüpheliler hakkında, gözaltı ve yakalama kararları verildiğini, hiçbir araştırma yapmadan malvarlıklarına ve şirket hisselerinin tamamına el konulduğunu tespit ettik. Ayrıca 25 Aralık soruşturmasını yürüten Savcı Muammer Akkaş'ın soruşturmayı, usulsüz ve yetkisiz olarak UYAP'a da kaydetmeden yürütmeyi sürdürdüğü, usulsüz dinlemelerin gerçekleştirildiği ve tüm bu hukuka aykırı işlemlerin Fetullah Gülen'e bağlı örgütün hükümeti devirmek amacı ile gerçekleştirildiğinin müfettiş raporu ile saptanması üzerine 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan savcı ve hâkimleri uzaklaştırıp kovuşturma izni verdik.

"AYM, o hâkimleri suçlu buldu"

"Anayasa Mahkemesi, İstanbul'da Paralel Yapı'ya mensup tutuklular için korsan tahliye kararı veren hâkimlerle ilgili kararında 'Kasıtlı biçimde hâkimlik konumunu kötüye kullanarak birlikte hareket ettikleri kişileri tahliye etmeye yönelik eylemde bulundular' diyor. Hâkimler sadece görevini yaptıkları için, kanaatleri nedeniyle suçlanıyorlar iddiası, 'Can Dündar'ın tutuklanmalarında hak ihlali var' diyen AYM tarafından dayanaktan yoksun bulunuyor. Bu karar, HSYK'nın hukuk içinde kaldığının kanıtı."

"17-25 Aralık hâkim ve savcıları

terörden yargılanıyor"

Bu soruşturmalarda hâkim ve savcıların Gülen Grubu ile emir komuta zinciri dâhilinde hareket ettikleri yönünde somut bulgular tespit edildi mi?

"Kovuşturma izni nedeniyle açılan davalardan 17-25 Aralık süreci hâkim ve savcıları ile MİT TIR'ları savcıları Yargıtay'ın terör suçları ile görevlendirilen 16. Ceza Dairesi'nde yargılanıyor. Yine İstanbul'da casusluk, darbe ve Gülen terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu 63 şüpheli hakkında usulsüz tahliye kararı verilmesine neden olan hâkimler (Metin Özçelik ve Mustafa Başer) hakkındaki kamu davasında da aynı suçlama var ve onlar da 16. Ceza Dairesi'nde tutuklu olarak yargılanıyorlar. Gereken neyse hukuk içinde yapılacak."