-HSYK BAŞKANVEKİLİ ÖZBEK: "BİZİM SORUNUMUZ YOK" ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, ''Bizim mevcut olan herhangi bir dava ile herhangi bir yerde yapılan bir soruşturma ile ilgili bir sorunumuz yok'' dedi. Özbek, HSYK çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''kararnameyle ilgili yaşanan soruna'' ilişkin sorusu üzerine Özbek, şunları söyledi: ''Sayın Adalet Bakanının, Kurul'daki başkanlık sıfatı ile yürütmenin bir üyesi sıfatını tam ayırmamasından kaynaklanmaktadır. Bizim mevcut olan herhangi bir dava ile herhangi bir yerde yapılan bir soruşturma ile ilgili bir sorunumuz yok. Benim açıklamalarıma dikkat ediniz, hep bundan kaçtık. Hep bunun dışında bir takım söylemlerde bulunmaya çalıştık. Ama nerede adil yargılanma hakkının ihlali, nerede ağır usul hataları yapılması söz konusu ise kurul bu konuda hakim teminatı ve yargı bağımsızlığı sınırları içinde üzerine düşeni yapmaya çalıştı.'' Basın mensuplarına açıklama dağıtıldığını ve bunun içerisindeki belgenin Kurul'a intikal eden bir belge olduğunu ifade eden Özbek, şunları söyledi: ''Bu belgeyi kamuoyuyla paylaşmamızın nedeni Mart ayından beri İstanbul'da görev yapan 6 tane 250. maddeyle yetkili mahkeme başkanının talebinin karşılanamamış olması ve Kurul'un, Kurul üyelerinin bunun sıkıntısını çekmesidir. Bir ucunu tutarsanız adil yargılamanın ihlaline kadar gidebilir. Bakın son günlerde tutuklu bulunan sanıkların bir kısmının tahliye edilmesi gerektiği konusunda bir takım yaklaşımlar ve ifadeler var. Biz bu yönde bir ifade de kullanmadık bugüne kadar. Hep istediğimiz, yapılan uygulamaların insan hakları ihlallerinin tersi olmayacak biçimde geliştirilmesiydi...'' Özbek, ''Türkiye'de özel yetkili mahkemelerdeki 24 hakim ve savcıyı görevden almak istediğiniz doğru mu?'' sorusu üzerine, bu konuda ayrıntılı bir açıklamada bulunduklarını söyledi. ''Görevden alma bu davalarıN seyrini etkilemeyecek mi'' sorusu üzerine de Özbek, ''Görevden alma diye bir şey söz konusu olmaz. Bir kişinin görevden alınması değil, durumunun görüşülmesi kurulun gündemine getirilip, kurulda tartışılması söz konusudur. Bu tartışmayı yapamadık biz'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan'ın HSYK ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de bu konuda açıklama yapmasının siyasi bir açıklama olarak değerlendirilebileceğini belirterek, ''Kabul etmek mümkün mü?'' diye konuştu. Kadir Özbek, ''Adalet Bakanının böyle bir yetkisi olmadığını söylediniz, kararnameyi çekmesi... Nasıl bir süreç doğurur bu?'' sorusu üzerine ''Biz şu anda Kurul olarak aldığımız kararın gereği çalışmaya devam ediyoruz. Kararnamenin geri kalan kısmını tamamlayabilmek için yarından itibaren yine Kurul'da olacağız'' yanıtını verdi. Özbek, istifa edecek misiniz yönündeki bir sorusu üzerine de ''Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi daha önce söylemiştim. Bugünkü çalışmalarımız mücadelemizin bir parçasıdır'' dedi.