HSYK Başkanvekili: İtirafçılar için özel ekip kurduk

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, itirafçı 300'e yakın hâkim ve savcının ifadelerini 35 kişilik uzman ekibin incelediğini söyledi. Yılmaz, ByLock için ise “Örgütün çıplak yakalandığı tek alandır” görüşünü dile getirdi.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ile Nazif Karaman'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bugüne kadar kaç hâkim-savcı ihraç edildi?

3 bin 456 hâkim-savcıyı ihraç ettik. Hepsi FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla.

Ankara savcılığı adli soruşturmaları, siz idari soruşturmaları yürütüyorsunuz.

Herkesin merak ettiği bir husus var. Diyorlar ki 'Darbe sabahı 2 bin 740 hakimsavcı açığa alındı. Bunun irtibatı ne zaman tespit edildi, hangi zamanda savunmalarını alıp açığa aldınız?' Biz 2014'te yeni HSYK olarak göreve başladığımızda milletimize söz vermiştik 'yargıda yeniden ehliyet ve liyakat hakim kılınacak' diye. Göreve başlar başlamaz yargıdaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili inceleme başlattık. O sırada biliyorsunuz önümüze bir çok disiplin dosyası geldi. 17-25 Aralık, Selam-Tevhid, usulsüz dinlemeler, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, FB şike, Oda TV... Burada fark ettik ki yargıda organize bir çete, hukuktan kaynaklı yetkilerini kendi örgütü menfaatine kullanıyor. Darbe girişimi öncesi elimizde bu örgüt üyeleriyle ilgili dosya vardı zaten. Biz darbe teşebbüsü olmasaydı bile 2016 sonunda ilgili hakim ve savcılar hakkında gereğini yapacaktık. Türkiye'de o dönem MGK kararlarına, Bakanlık Kurulu kararlarına rağmen Fetullah Gülen çetesinin silahlı terör örgütü olup olmadığı noktasında tartışmalar yaşanıyordu. İşte 15 Temmuz'da bu örgüt silahlarıyla sokağa indi. Açık ve net olarak silahlı terör örgütü olduğu ortaya çıktı. 2 bin 740 hakim hakkında darbe gününün sabahı gözaltı kararı verildi ve bu liste HSYK'ya iletildi. HSYK 2. Dairesi olağanüstü toplandı ve bu kişileri açığa aldı.

FETÖ'den ihraç yapılırken genel olarak hangi kriterlere bakılıyor?

Bizim genel ispat aracımız tanık anlatımlıydı. Tanıklarımızın tamamı da hakim ve savcılardı. İllerdeki başsavcılar, Ceza Mahkemesi Başkanlarının tanıklıklarından oluşan bir örgüt listesi. Disiplin soruşturmalarımızdaki liste ve irtibatlı olanlar ile daha sonra devreye giren Bylock listesi. Bunların hepsi bizim delillerimiz ama biz hiçbir delili başlı başına baz almadık.

ByLock sizce ciddi bir delil midir?

ByLock, örgütün çıplak yakalandığı tek alandır. Bu program özel bir takım garantileri olan, tamamen örgüt militanları tarafından kullanılan haberleşme yazılımıdır. Bu tartışmasız. Zaten çok ilginç olan bir şey daha söyleyeyim; ihraç listemizin kesinleşmesinden sonra ByLock listesi geldi. 2 bin kullanıcısının ihraç ettiğimiz kişiler olduğunu fark ettik.

"30'dan fazla hâkim ve savcı firari"

Yargı FETÖ'den temizlendi diyebilir miyiz?

Çalışmalarımız sürüyor. 300'e yakın itirafçı ortaya çıktı. İtiraflar ve tanık anlatımları ile gelen yeni isimler mevcut. Genel kurul, 35 kişilik bir tetkik hakimi heyeti oluşturdu. Tüm delilleri önce bu arkadaşlarımız elden geçiriyor sonra 18 kişilik heyete sunuyorlar.

Meslekten atılan yargı mensuplarının yeri nasıl dolduruluyor?

5 bine yakın hakim adayımızın stajları devam ediyordu. Staj sürelerini kısalttık. 2 yıllık staj süreleri vardı, 1.5 yılda kura çektiriyorduk. Şimdi 6 aylık hızlandırılmış bir eğitimle kuralar çektirip görev yerlerine gönderiyoruz. Yani 4 bin kişi sistemden alınsa dahi 5 bin kişi sisteme dahil oldu.

Kaçak eski hâkim, savcılarla ilgili HSYK'nın yaptığı girişim var mı?

30'un üzerinde eski hakim ve savcı firari. Emniyet özel ekiplerle bu işin üzerinde. Biz bir an evvel yakalanmalarını istiyoruz.

Avrupa Yargı Kurulları Ağı HSYK'yı gözlemcilikten uzaklaştırmakla tehdit ediyor.

FETÖ şüphelilerinin yazdıklarından etkilendiler, bizi dinlemediler. Bir hafta önce Avrupa'daydım. Onlara, eski iki HSYK üyesinin Yargıtay'daki bazı önemli dosyaları Pensilvanya'nın talimatı doğrultusunda karara bağladıklarını itiraf ettiklerini belirterek 'Bu yargı adına kan dondurucu bir olaydır' dedim.