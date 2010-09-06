HSYK Başkanı: Hükümet atamalara karışmak istedi!

T24

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Yargıtay resepsiyonunda çarpıcı iddialarda bulundu. Özbek, bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hakim ve savcı atamalarına yönelik söylediği "Dedelerin talimatı ile atama dönemi sona erdi" şeklindeki sözlerinin ve bazı hakim ve savcıların atamasına ilişkin talimatlar geldiği şeklindeki iddiaların anımsatılması üzerine, söz konusu söylemleri "çok çirkin" bulduğunu dile getirdi. Özbek, Başbakan Erdoğan’ın ifadelerini "çok yanlış" bulduğunu da sözlerine ekledi. Özbek, konunun kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu ifade ederek, "Bu iddiaların ilk gündeme geldiği gün kurulun önünde bir açıklama yaptım dedim ki ‘bu tür ilgililerin gelip bize başvurmaları, bazı hakim ve savcılar için referans olmaları söz konudur. Ancak bunlar kurulda tartışılır, kurulun kararına göre bu işler yürütülür, kimsenin söylemesi ile bu işler olmaz’ açıklamasında bulunmuştum" diye konuştu.Özbek bu tür referansların Türkiye’nin gerçeği olduğunu belirterek, "Hükümet kanadından benim saygı duyduğum birçok kişinin şu anda benden referans olduğu notlar var ancak ben bu güne kadar kendilerine duyduğum, kişiliklerine duyduğum saygı sebebiyle de herhangi bir açıklamada bulunmadım" şeklinde konuştu."Söz konusu kişiler bana telefon açıp hatta şu an genel başkan yardımcısıdır. Hakim ve savcıların atamalarına ilişkin referans notlarıdır bunlar" diyen Özbek, bu kişilerin arasında bazı komisyon başkanı ve kıdemli bir milletvekili olduğunu vurguladı. Özbek, bu kişilerin hakim ve savcı atamalarına ilişkin kendilerine geldiğini dile getirerek, bu tür pek çok notun da ellerinde bulunduğunu kaydetti. Özbek "Kendiler ile konuşmadım. Şunu demek istiyorum; birileri referans oldu diye onun gereğinin yapılması söz konusu olamaz ancak gerçek oradaki sicil durumuna uygun davranma ne ise kurulda gerçekleşen olay odur" dedi.Özbek, bunları atama krizi sırasında da gündeme getirmediğini belirterek, "Bu bana yakışmaz" dedi. Bu isimlerin kendisinde bulunduğunu ifade eden Özbek, "Tekrarlıyorum bir genel başkan yardımcısı, bir kıdemli milletvekili ve komisyon başkanıdır bana notları gönderen" açıklamasında buludu.