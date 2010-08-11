-HSYK BAŞKAN VEKİLİ: KRİZ YOK ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Kadir Özbek, bugün bazı gazetelerde yer alan kurul toplantısında kriz yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Kurul toplantılarında herhangi bir kriz söz konusu değil. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi. HSYK, Dikmen Hakimevi'nde çalışmalarına devam ediyor. Özbek yaptığı açıklamada, atamalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve ataması yapılacak kişilerin dosyalarının tek tek incelendiğini söyledi. Bugün bir gazetede yer alan ''Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Bursa Başsavcılığına atandığı'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özbek, ''İsimler üzerindeki atamalar kesinleşmedi. Çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Unvanlı hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin kararnamelerin de görüşülmeye başlanmadığını bildiren Özbek, ''Kurul toplantılarında herhangi bir kriz söz konusu değil. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Unvanlı hakim ve savcıların atamalarına ilişkin kararnameyi yakında görüşmeye başlayacağız'' diye konuştu. Özbek, kurul çalışmalarına Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın da katıldığını, çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.