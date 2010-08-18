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HSYK: BAKANLIĞIN YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 21:01

-HSYK: BAKANLIĞIN YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ''Kurulda görüşülmeye başlanılmış olan kararname taslaklarını Adalet Bakanlığı'nın geri çekme yetkisinin bulunmadığını'' öne sürdü.  HSYK'nın Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerince yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığı kaynaklı bu kriz, kurulun tüm yapıcı çabalarına rağmen, son yıllarda sistemli bir biçimde yürütülen kurulu yıpratma ve çalışamaz hale getirme uğraşının ürünü ve sonucudur'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca ''HSYK bu kararname döneminde de her türlü ön yargıdan uzak bir şekilde yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmiştir'' görüşü savunuldu.

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