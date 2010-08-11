-HSYK BAKAN ERGİN'İN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Adli ve İdari Yargı 2010 Yaz Kararnamesi çalışmalarına devam ediyor. Kurul, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in başkanlığında Dikmen Hakimevinde bugünkü çalışmalarına başladı. HSYK, Adalet Bakanlığınca daha önce gönderilen bin 325 adli yargı hakim ve savcısını kapsayan kararname taslağı, 135 idari yargı hakim ve savcısı ile 138 mahkeme başkanı ve cumhuriyet başsavcısını kapsayan unvanlı hakim ve savcılara ilişkin kararname taslaklarını görüşüyor.