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HSYK atamaları tamamladı, Cihaner Adana Savcısı oldu

Yeni HSYK, 190'a yakın unvanlı hakim ve savcının görev yerlerini belirledi.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Yeni HSYK, 190'a yakın unvanlı hakim ve savcının görev yerlerini belirledi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) unvanlı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamasına ilişkin kararnameyi yayımladı. Kurul, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sarıyer Adliyesi Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'i atadı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner Adana'ya düz savcı olarak atandı. Cihaner atamasıyla ilgili olarak "Görev sürem dolmadan atama yapılması garip" açıklamasını yaptı.

Uzun süredir boş olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sarıyer Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem Kuriş atandı.


Diğer atamalardan bazıları

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Ömür Topaç, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Celal Ertürk, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına,  Burhaniye Başsavcısı Mehmet Şafak, Erzincan Başsavcılığına, Pendik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş, Sariyer Cumhuriyet Başsavcılığına, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Amasya Başsavcısı Hüseyin Şahin Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına , Muş Cumhuriyet Başsavcısı Feridun Süzer Amasya Cumhuriyet Başsavcılığna getirildi.


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