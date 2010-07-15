-HSYK ASIL ÜYELİĞİ İÇİN 3 İSİM ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliği için 3 isim belirledi. Yargıtay kontenjanından HSYK Üyesi Musa Tekin'in görev süresinin dolmasıyla boşalan HSYK üyeliği için, Yargıtay'da seçim yapıldı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi üyesi Ulvi Yüksel, 9. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Hicri Tuna ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Nilgün Hacımahmutoğlu, HSYK asıl üyeliği için aday olarak belirlendi. Bu üç isim, Yargıtay Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Gül, adaylardan birini HSYK asıl üyeliğine seçecek.