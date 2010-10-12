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HSYK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ MUŞ (A.A)

12 Ekim 2010 18:11

-HSYK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ MUŞ (A.A) - 12.10.2010 - Muş Cumhuriyet Başsavcısı Feridun Süzer, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yaptığı adaylık başvurusundan çekildiğini bildirdi. Süzer, referandum sonrası HSYK'ya üyelik için aday olduğunu, adaylığının kabul edildiğini ve resmi gazete yayımlandığını söyledi. Gerekçesini açıklamak istemediği bir nedenden dolayı HSYK üyeliği için adaylıktan geri çekildiğini belirten Süzer, ''Bir lüzum üzerine adaylıktan çekiliyorum. HSYK üyeliği için adaylıktan çekildiğime dair dilekçemi HSYK'ya faks yoluyla gönderdim'' dedi.

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