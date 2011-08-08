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HSYK 8 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 14:42

-HSYK 8 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), temmuz ayında 18 hakim ve savcı hakkında inceleme, 8 hakim ve savcı hakkında soruşturma izni verdi. HSYK'nın Hakim ve Savcı Şikayet Bürosu temmuz ayı faaliyet raporu, kurulun internet  sitesinde yayımlandı. Buna göre, kurul, temmuz ayında 18 hakim ve savcı hakkında inceleme, 8 hakim ve savcı hakkında soruşturma izni verdi. Temmuz ayı faaliyet raporunda, 2 bin 568 dosyanın geçmişten devrettiği, 339 şikayetin  temmuz ayında kurula geldiği belirtildi. Temmuz ayında 481 dosyanın incelemesini tamamlayan kurul, 8 hakim ve savcı hakkında soruşturma, 18 hakim ve savcı hakkında inceleme izni verdi. HSYK, 65 hakim ve savcı hakkındaki şikayetin işleme konulmamasını kararlaştırdı, 21 hakim ve savcı hakkında soruşturma izni verilmesi taleplerini reddetti.  Raporda, incelemesi tamamlanan 481 dosyadan 369'u da ''diğer'' olarak adlandırıldı. Kurul, 2 bin 426 şikayet dosyasını incelemeyi sürdürüyor.

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