Yargıda FETÖ soruşturması kapsamında HSYK, 66 hâkim ve savcının görevine son verdi.

İhraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456 oldu.

HSYK Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta geçici olarak meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcıların durumunu görüştü.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca, 66 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HSYK Genel Kurulunca, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 2 bin 847 hakim ve savcının 24 Ağustos, 543 hakim ve savcının ise 2 Eylül'de meslekten ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı.

Böylelikle 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456 oldu.