HSK, 357 hakim ve savcının atama kararını yayımladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, 12 Mart günü yapılan kura sonucuna göre yapılan 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakiminin yapılan atamalarını ve görev yerlerini Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının görev yerleri tek tek sıralandı. 12 Mart’ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Ad çekme usulüyle naklen yapılan atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.