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HSYK 2010 YAZ KARARNAMESİ ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2010 03:46

-HSYK 2010 YAZ KARARNAMESİ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 -  Unvansız bin 274 hakim ve savcının atamasının yapıldığını ilişkin kararname Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nun internet sitesinde yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, kararnamenin kısmen çıkmasına ilişkin ''Şimdi kararnamede asıl olan bütün olarak çıkması, ancak tamamlanan kısımların bulunduğumuz mevsim ve uzun süreden beri bekleniyor olması nedeniyle arkadaşlarımıza yönelik mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla tamamlanan kısımları yayınlamayı uygun gördük. Bugünden itibaren de kalan kısmı görüşeceğiz'' görüşünü dile getirmişti.

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