HSYK 2. Daire Başkanı Özer: Beni kategorize etme, etiketleme beni!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştiren yasanın "12 Eylül darbesi döneminden de ileri hükümler içerdiği, yargıyı yürütme etkisi altına aldığı ve özel yetkili Adalet Bakanı yarattığı" gibi gerekçelerle eleştiren HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, "otoriteye boyun eğen herkesi yaftalama geleneği" olduğunu belirterek, bu duruma Sezen Aksu'nun şarkısıyla cevap vermek istediğini söyledi. Geçmişte insanların "ülkücü, milliyetçi, komünist" gibi ifadelerle yaftalandığını, bugün de aynı şeyin "cemaatçi" sıfatıyla yinelendiğini belirten Özer, Aksu'nun şarkısına gönderme yaparak "Beni kategorize etme, etiketleme beni" dedi.

HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, CNN Türk televizyonunda yayımlanan "Eğrisi doğrusu" programına konuk oldu.

Özer, adli kolluk düzenlemesi aleyhinde HSYK Genel Kurulu'nda alınan kararın tartışıldığı toplantının nasıl gerçekleştiğini özetle şöyle açıkladı:

"Toplantıya 1. daire başkanı tarafından bir teklif geldi, gündem dışında. Adli kolluk düzenlemesi hakkında bir söz söylememiz gerektiği önerildi."

"Ancak bu açıklama şeklinde yapılamazdı. Çünkü açıklama yetkisini elinden alınmştı."

"Bizde bu, Genel Kurul kararı alalım ve bu kararı kamuoyu ile paylaşılması kararı çıktı."

"Bunu oyladık, ve kişisel olarak açıklama yapmak yerine Genel Kurul kararı alıp kamuoyuna açıklamış olduk."