T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK 2. Daire Başkanı Özer: Beni kategorize etme, etiketleme beni!

Nesibe Özer: Adli kolluk düzenlemesi hakkında kişisel olarak açıklama yapmak yerine Genel Kurul kararı alıp kamuoyuna açıklamış olduk

21 Şubat 2014 23:17

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştiren yasanın "12 Eylül darbesi döneminden de ileri hükümler içerdiği, yargıyı yürütme etkisi altına aldığı ve özel yetkili Adalet Bakanı yarattığı" gibi gerekçelerle eleştiren HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, "otoriteye boyun eğen herkesi yaftalama geleneği" olduğunu belirterek, bu duruma Sezen Aksu'nun şarkısıyla cevap vermek istediğini söyledi. Geçmişte insanların "ülkücü, milliyetçi, komünist" gibi ifadelerle yaftalandığını, bugün de aynı şeyin "cemaatçi" sıfatıyla yinelendiğini belirten Özer, Aksu'nun şarkısına gönderme yaparak "Beni kategorize etme, etiketleme beni" dedi. 
 
HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, CNN Türk televizyonunda yayımlanan "Eğrisi doğrusu" programına konuk oldu.
 
Özer, adli kolluk düzenlemesi aleyhinde HSYK Genel Kurulu'nda alınan kararın tartışıldığı toplantının nasıl gerçekleştiğini özetle şöyle açıkladı:
 
"Toplantıya 1. daire başkanı tarafından bir teklif geldi, gündem dışında.  Adli kolluk düzenlemesi hakkında bir söz söylememiz gerektiği önerildi."
 
"Ancak bu açıklama şeklinde yapılamazdı. Çünkü açıklama yetkisini elinden alınmştı." 
 
"Bizde bu, Genel Kurul kararı alalım ve bu kararı kamuoyu ile paylaşılması kararı çıktı." 
 
"Bunu oyladık, ve kişisel olarak açıklama yapmak yerine Genel Kurul kararı alıp kamuoyuna açıklamış olduk."

ETİKETLER

nesibe özerhsyk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24