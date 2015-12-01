HSYK, 17 hâkim ve savcı hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2010 yılı ve öncesinde Adana Savcılığı'nda görev yapan 12 hâkim ve 5 savcı hakkında inceleme başlattı. Bu isimlerin arasında, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan savcılar Özcan Şişman, Süleyman Bağrıyanık ve Aziz Takcı da bulunuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, incelemenin "paralel yapı" iddialarıyla ilgili başlattığı öğrenildi.

Müfettiş görevlendirildi

HSYK 3. Dairesi'nin verdiği kararın gerekçesinde, inceleme izni verilen 17 kişinin, “Kamuoyunda 'paralel yapı' ve 'hizmet hareketi' olarak bilinen ülkemizin anayasal düzenini yıkmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı kendisine amaç edinen oluşumun yargı camiasındaki mensupları oldukları” iddia edildi.

Kararlar incelenecek

Daire, 17 isimle ilgili iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettiş, söz konusu isimlerin verdiği kararları tek tek inceleyecek.