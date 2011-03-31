HSYK 1. Daire Başkanı Okur: Bu arkadaş çok ön plana çıkmıştı

T24

‘Daha titiz ve kıdemli’

‘Ergenekon’un etkisi olmadı’



‘Yanlış anlaşılır, yaza bırakalım’



“Eski HSYK yapamamıştı’

‘4 bin savcının hayali”

Ertosun: Zaman haklı çıkardı



Önemli isimler kritik dosyalar

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) 1. Dairesi’nin Yargıtay üyeliklerine yapılan seçim nedeniyle boşalan yerlere atama yapma gerekçesiyle hazırlanan kararnamesinden sürpriz kararlar çıktı. 128 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararnameyle Ergenekon soruşturmasını yürüten 3 savcı da terfi ettirildi. Kararname ile özel yetkileri alınan Zekeriya Öz ve Ercan Şafak İstanbul Başsavcı Vekilliği’ne getirilirken, Seçen “özel yetkili” Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Böylece, son olarak gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasıyla eleştirilerin odağı olan savcı Öz, bir anlamda “terfi yoluyla azledilmiş” oldu.Böylece önceki HSYK döneminde yetkilerinin kaldırılması için HYSK’nın seçilmiş üyelerinin yaptığı önerilere Adalet Bakanlığı’nın karşı çıkması nedeniyle kararname krizlerinin yaşanmasına neden olan Savcı Öz’ün özel yetkileri hükümete yakın isimlerden oluşan yeni HSYK tarafından kaldırılmış oldu. Özel yetkili savcılıktan alınarak terfi yoluyla Başsavcı Vekili olan Öz, artık Ergenekon soruşturmasına bakmayacak.Öz’ün Ergenekon savcılığından alınmasına ilişkin karar 7 üyeli 1. Daire’de 2’ye karşı 5 oyla alındı. Toplantıda, özel yetkili Başsavcı Vekilliği’ne Öz’ün değil de Seçen’in atanması “Daha titiz ve kıdemli” olmasıyla açıklandı. Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı olan, HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, yaptığı açıklamada, HSYK Genel Sekreterliği’nce hazırlanan kararname taslağında Savcı Öz’ün isminin yer almadığını, bunu kendisinin önerdiğini söyledi. Öz ve diğer Ergenekon savcılarının hiçbirinin görev yeri değişikliği için talebi olmadığını söyleyen Okur, “İstanbul Başsavcılığı bir aydır boştu. Takdirimiz bu yönde oldu” dedi.“Kararda Ergenekon soruşturmasının etkisi olmadı” diyen Okur, Ergenekon soruşturmasını 7 savcının yürüttüğünü belirterek “Bu soruşturmayı yürüten 4 savcı görevinin başındadır. Özel yetkili Başsavcı Vekili olarak atanan Fikret Seçen de Ergenekon soruşturmasında aktif görev yapıyordu” dedi. Okur, Ergenekon savcıları Öz ve Şafak’ın bu soruşturmayla bağlarının kesilerek Başsavcı Vekili olarak atanmalarını ise şöyle açıkladı: “Çağlayan’da yeni bir adliye kuruldu. İstanbul’daki adliyeler burada birleştirilerek. Sayın Turan Çolakkadı’yı İstanbul Başsavcısı olarak atadık ve onun 5-6 yıldır birlikte çalıştığı arkadaşları da Başsavcı Vekili yaparak daha verimli bir çalışma olmasını sağlamaya çalıştık.”Okur, Öz’ün Başsavcı Vekili olarak atanmasına karşı çıkan üye olmadığını, muhalif oy kullanan 2 üyenin atamanın şimdi yapılmasının kamuoyunda yanlış anlaşılacağını belirterek yaz kararnamesine bırakılmasını istediklerini açıkladı. Çoğunluğu oluşturan 5 üyenin ise çıkarılan kararnamenin başsavcı kararnamesi olduğunu, genel uygulamaya tabi tutulmalarının en doğrusu olduğunu söylediklerini aktardı.Kararnameye ilişkin toplantıda Zekeriya Öz’ün görev yerinin değişmesinin farklı değerlendirmelere konu olacağını tahmin ettiklerini belirten İbrahim Okur, “Eski HSYK bunu yapmaya çalışıyordu” denildiğini hatırtarak şöyle konuştu: “Eski HSYK bu konuyla (Ergenekon) ilgili tüm arkadaşların alınmasını istiyordu. Şimdi ise soruşturmayı yürüten 7 savcıdan 4’ü devam ediyor. Fikret Seçen de, sayın Öz kadar etkin görev aldı bu soruşturmada. Şimdi özel yetkili Başsavcı Vekili olarak bu işin patronu oldu.”Soruşturmanın şahıslara bağlı olmadığını, savcıların hukuk çerçevesinde ne gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Okur, “Bu arkadaş (Savcı Öz) çok ön plana çıkmıştı. Böyle bir görev, 4 bin savcının hayalinde geçen bir görevdir” dedi. Okur, karardan sonra Zekeriya Öz’le görüşmediğini belirterek “Sayın Fikret Seçen aradı. Sayın Öz ve Şafak’la birlikte olduklarını ve teşekkür ettiklerini söyledi” dedi.Öncekİ HSYK döneminde Zekeriya Öz başta olmak üzere Ergenekon savcılarının tamanının görev yerinin değiştirilmesini öneren HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, VATAN’a yaptığı açıklamada, Öz’ün yeni görevi için “Zaman bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. Biz 2 sene önce bunu önerdik. Bu yapılsaydı Türkiye bu şekilde ayrışmayacaktı. Adil yargılama hakkı ihlal edilmeyecekti” diye konuştu.Öz’ün Ergenekon soruşturmasından alınarak Başsavcı Vekili yapılmasına ilişkin hükümet kanadından gelen “Gelenler de yapar bu işi” yönündeki açıklamaları hatırlatan Ertosun “Biz de bunu söyledik. Zekeriya Öz gibi başkaları da yapar dedik. Bize Ergenekoncu dediler, darbeci dediler. Ama tarih herşeyin çaresini buluyor. Kimin haklı kimin haksız olduğunu gösteriyor” dedi.Ertosun, Öz’ün terfi ettirildiğini ancak özel yetkili Başsavcı Vekili yapılmadığına dikkat çekerek “Biz de onun özel yetkilerine itiraz ediyorduk. Özel yetkili başsavcı vekili olsaydı daha farklı değerlendirilirdi” dedi.* Turan Çolakkadı: 1954’te Kahramanmaraş’ta doğdu. Ankara Hukuk’u bitirdi. Kaymakamlık stajı yaptı. 1993‘te İstanbul’a atandı. İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nde Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yaptı. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk şebekesi gibi soruşturmaları yürüten özel yetkili savcılar Çolakkadı’ya bağlı olarak görev yapıyor.* Zekeriya Öz: Türkiye’de Ergenekon soruşturmalarını başlatan isim olarak tanınan Zekeriya Öz, 1968 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1991 yılında bitiren Öz, savcılık kariyerine 1997’de başladı. Mezun olduktan sonra Bursa’da avukatlık yapan Öz, savcı olduktan sonra ilk görev yeri Mutki’ye gitti. Ardından Balıkesir Bigadiç’te görev yapan Öz, 2004 yılında İstanbul Ümraniye’ye atandı. Buradaki görevinin ardından ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan 16 iddianamenin 8’ine imza attı.* Fikret Seçen: Beşiktaş’taki özel yetkili İstanbul Adliyesi’ne 2005 yılında atandı. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olan savcı Seçen, sırasıyla Sakarya, Gölpazarı, Kaynarca Cumhuriyet savcılıklarında görev yaptı. Dink cinayeti, Ergenekon’la bağlantılı olan Askeri Casusluk Çetesi ve Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan belgeler ile ilgili soruşturmaları yürüttü.* Ercan Şafak: Kafes Planı soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcılarından olan Şafak, diğer Ergenekon savcılarıyla birlikte ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ iddianamesine de imza atmıştı.* Ali Güngör: İran’da yaşayan Azeri asıllı Pari Nakzad Kanjin’i zihinsel engelli olan kardeşini iyileştireceği vaadiyle dolandırdığı iddia edilen medyum Mustafa Kılıç’ın davasının yanı sıra ruhsatsız silah bulundurduğu için yargılanan Şule Perinçek’in davasında savcı olarak görev yapmıştı.