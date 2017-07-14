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HSK’dan yeni kararname

154 hâkimin görev yeri değiştirildi

14 Temmuz 2017 02:10

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hâkimin görev yeri yeniden belirlendi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hâkimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Listeye ulaşmak için tıklayın.

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