HSK'dan 3784 hakim ve savcıya terfi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2018 yılı terfi çalışmalarını tamamladı. 3784 hakim ve savcıyla ilgili terfi yapıldı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurdu.

Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yaptı.