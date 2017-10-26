HSK'da 3 genel sekreter yardımcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) üç genel sekreter yardımcısı değişti, yerlerine başka isimler atandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, HSK genel sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.

HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün onayı ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici ve Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.

Genel sekreterlik görevinden alınan Kanıcı ve Pektaş'ın Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atanacağı ifade ediliyor. Kuloğlu'nun ise HSK 1. Dairesi'nce Yargıtay Savcılığı'na atandığı öğrenildi.