HSK üyesi Kaya'dan Topbaş'ın damadının tahliyesine gönderme: Adalet önünde zengin-fakir ayrımı yapılmaz

HSK 2. Daire üyesi Ramazan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 'FETÖ' üyeliği suçlamasından tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın “sağlık gerekçesiyle” tahliye edilmesine gönderme yapan bir tweet attı.

Kaya, “Adalet önünde zengin-fakir; sizden-bizden, güçlü-zayıf ayrımı yapılamaz!” dedi.

Kaya, “Devletin dini adalettir. Devletin hikmeti adalettir” diyen Kaya, “Adaletin hikmeti; ehliyet ve liyakattır. Bu ilkeler gözetilmezse o devlet çöker!” ifadesini kullandı.

Adaletin önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Zengin-fakir; amir-memur; sizden-bizden; güçlü-zayıf; ayrımı yapılamaz! Adalet olmazsa devlet olmaz. Adaletin iyi işlediği ülkede; darbe olmaz, terör örgütleri ve suç örgütleri barınmaz, adaletsizlik yüreğimizi kavurmaz.”