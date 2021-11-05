HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 26 kişi başvurdu.

HSK'ye 1 üye seçilmesi için 1 Kasım'da başlayan TBMM'ye başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.

TBMM'ye, bu kapsamda avukat kontenjanından 22, öğretim üyesi kontenjanından 4 olmak üzere toplam 26 aday adayı başvuru yaptı.

Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderdi.

Karma Komisyon, gelecek hafta AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.

Meclis'teki seçim süreci

TBMM'nin, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a göndermesinin ardından seçim süreci başladı.

Karma Komisyon, bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu da aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

HSK üyeleri 4 yıl görev yapıyor.